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رياضة

سليماني يقترب من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي

عمر سلامي
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سليماني يقترب من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي
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إسلام سليماني

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولي الجزائري إسلام سليماني أصبح قريبا جدا من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي.

وقال الصحفي البرازيلي روجيريو سكاريوني، عبر حسابه الرسمي بمنصة ” تويتر، أن إدارة كوريتيبا تعمل على حسم صفقة سليماني هذا الأسبوع.

وأشارت التقارير إلى توصل النادي البرازيلي والهداف التاريخي لـ” الخضر” إلى اتفاق بشأن قيمة ومدة العقد والمكافآت.

وأضافت أنه لم يتبق سوى توقيع العقود فقط، بحر هذا الأسبوع.

وفي حال انضمام سليماني إلى نادٍ جديد فإن ذلك سيضمن له التواجد ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي المعنية بتربص شهر سبتمبر.

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