سليماني يقترب من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولي الجزائري إسلام سليماني أصبح قريبا جدا من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي.

وقال الصحفي البرازيلي روجيريو سكاريوني، عبر حسابه الرسمي بمنصة ” تويتر، أن إدارة كوريتيبا تعمل على حسم صفقة سليماني هذا الأسبوع.

Slimani deu o SIM ao Coritiba! Clube e jogador chegaram a um acerto sobre valores, tempo de contrato e bonificações.

Falta “apenas” a assinatura do atacante. Papel e caneta estão nas mãos do argelino; diretoria do Coxa ainda prega cautela para fechar negócio. pic.twitter.com/bxG3z7ruiK — Rogerio Scarione (@RogerioScarione) August 19, 2023

وأشارت التقارير إلى توصل النادي البرازيلي والهداف التاريخي لـ” الخضر” إلى اتفاق بشأن قيمة ومدة العقد والمكافآت.

وأضافت أنه لم يتبق سوى توقيع العقود فقط، بحر هذا الأسبوع.

الجزائري اسلام سليماني سيوقع لصالح نادي كوريتيبا البرازيلي . pic.twitter.com/KPrxcj5IHW — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) August 18, 2023

وفي حال انضمام سليماني إلى نادٍ جديد فإن ذلك سيضمن له التواجد ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي المعنية بتربص شهر سبتمبر.