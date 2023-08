سليماني يقترب من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولي الجزائري إسلام سليماني أصبح قريبا جدا من الالتحاق بنادي كوريتيبا البرازيلي.

وقال الصحفي البرازيلي روجيريو سكاريوني، عبر حسابه الرسمي بمنصة ” تويتر، أن إدارة كوريتيبا تعمل على حسم صفقة سليماني هذا الأسبوع.

Slimani deu o SIM ao Coritiba!

Clube e jogador chegaram a um acerto sobre valores, tempo de contrato e bonificações.

Falta “apenas” a assinatura do atacante. Papel e caneta estão nas mãos do argelino; diretoria do Coxa ainda prega cautela para fechar negócio. pic.twitter.com/bxG3z7ruiK

— Rogerio Scarione (@RogerioScarione) August 19, 2023