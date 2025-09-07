-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سليماني يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

الشروق الرياضي
  • 547
  • 0
سليماني يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق إسلام سليماني، من الانتقال إلى نادٍ جديد.

وكان المهاجم سليماني (37 سنة) قد فسخ عقده مع نادي شباب بلوزداد مؤخّرا فقط، رغم أن المدة تنقضي في صيف 2026.

ويستعدّ سليماني للانضمام إلى نادي كلوج الروماني، تقول تقارير صحفية محلية صادرة، الأحد. التي أضافت أن صفقة الانتقال أوشكت أنت تُبرم.

وتموقع فريق كلوج ثانيا في لائحة ترتيب بطولة رومانيا للموسم الماضي، وقد أهّله ذلك لِخوض منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026، لكنه أُقصي مبكّرا. مثلما كان الشأن مع مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، التي تحوّل إليها “آليا”.

وبِخصوص بطولة رومانيا للموسم الجديد، فيشغل فريق كلوج الرتبة الـ 14، من أصل 16 ناديا متنافسا، بعد مرور 8 جولات. لكن الفريق تنقصه مباراة متأخرة.

مقالات ذات صلة
رسميا.. بن ناصر ينضم إلى هذا النادي

رسميا.. بن ناصر ينضم إلى هذا النادي

أبرز ما تطرّق إليه بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي

أبرز ما تطرّق إليه بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي

حجام يعود إلى تربص المنتخب الوطني

حجام يعود إلى تربص المنتخب الوطني

بالصور.. آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل التنقل لمواجهة غينيا

بالصور.. آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل التنقل لمواجهة غينيا

“الخضر” على بعد 4 نقاط للعودة إلى واجهة المونديال

“الخضر” على بعد 4 نقاط للعودة إلى واجهة المونديال

بيتكوفيتس غاضب من اللاعبين ويطالب بـ “انتفاضة” أمام غينيا

بيتكوفيتس غاضب من اللاعبين ويطالب بـ “انتفاضة” أمام غينيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد