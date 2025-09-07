سليماني يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري السابق إسلام سليماني، من الانتقال إلى نادٍ جديد.

وكان المهاجم سليماني (37 سنة) قد فسخ عقده مع نادي شباب بلوزداد مؤخّرا فقط، رغم أن المدة تنقضي في صيف 2026.

ويستعدّ سليماني للانضمام إلى نادي كلوج الروماني، تقول تقارير صحفية محلية صادرة، الأحد. التي أضافت أن صفقة الانتقال أوشكت أنت تُبرم.

وتموقع فريق كلوج ثانيا في لائحة ترتيب بطولة رومانيا للموسم الماضي، وقد أهّله ذلك لِخوض منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026، لكنه أُقصي مبكّرا. مثلما كان الشأن مع مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، التي تحوّل إليها “آليا”.

وبِخصوص بطولة رومانيا للموسم الجديد، فيشغل فريق كلوج الرتبة الـ 14، من أصل 16 ناديا متنافسا، بعد مرور 8 جولات. لكن الفريق تنقصه مباراة متأخرة.