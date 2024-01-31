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رياضة

سليماني يقترب من التوقيع لهذا النادي

عمر سلامي
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سليماني يقترب من التوقيع لهذا النادي
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إسلام سليماني

أكدت تقارير إعلامية، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني يقترب من العودة إلى أوروبا، وتحديدا إلى البطولة البلجيكية.

وكشف الصحفي الرياضي البلجيكي “ساشا تافوليري”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن سليماني منتظر الأربعاء ببلجيكا من أجل إجراء الفحص الطبي.

وأضاف أن سليماني سيوقع مع نادي ميتشلن البلجيكي، حتى نهاية الموسم.

وسبق للمهاجم إسلام سليماني وأن لعب في البطولة البلجيكية، الموسم الماضي، مع نادي أندرلخت، قادما من نادي بريست الفرنسي.

كما أعلنت إدارة نادي كورتيبا البرازيلي،الأربعاء، عن فسخ العقد الذي يربطها بإسلام سليماني.

ونشرت إدارة النادي البرازيلي، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”،أعلنت فيه أن سليماني، لم يعد ضمن تعداد الفريق.

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