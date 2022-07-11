سليماني يلتحق بِبن سبعيني

التحق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بِمواطنه رامي بن سبعيني مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وبعد عطلة صيفية، عاد إسلام سليماني إلى فريقه سبورتينغ لشبونة، الأحد. لكن عقب إجراء فحص طبي، تبيّن أنه مُصاب بِفيروس “كورونا”.

وسيخضع سليماني للحجر الصحّي والعلاج، كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة البرتغالية.

وهكذا التحق قنّاص “محاربي الصّحراء” بِمواطنه بن سبعيني، الذي تعرّض بِدوره لِإصابة بِفيروس “كورونا” في الأيّام القليلة الماضية.

ووجب التذكير بِأن عقد إسلام سليماني (34 سنة) مع السبورتينغ تنقضي مدّته في صيف 2023، لكن بقاءَه في النادي البرتغالي يبقى محلّ شكّ، ذلك أن المدرب روبين أموريم (ما زال في منصبه) كان قد طلب من المهاجم الجزائري في الربيع الماضي، بِالبحث عن فريق جديد، وأنه غير مُدرج ضمن دائرة خططه التكتيكية لِموسم 2022-2023.

وفي الـ 16 من جوان الماضي، ذكرت صحيفة “أو جوغو” البرتغالية بِأن إدارة نادي باناتينايكوس اليوناني تتحمّس لِانتداب سليماني.

ورصدت إدارة نادي باناتينايكوس ميزانية محترمة للموسم الجديد، تستهدف جلب لاعبين جدد، وحصد لقب البطولة اليونانية الغائب عن خزانة الفريق منذ موسم 2009-2010. وأدرجت اسم إسلام سليماني ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في الاستفادة من خدماتهم، وفقا للمصدر ذاته.