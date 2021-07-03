سليماني يواجه فريقه السابق سبورتينغ ليشبونة يوم 25 جويلية

يأمل أن يكون الموسم المقبل مثاليا بالنسبة له مع ليون

من المنتظر أن يتواجد مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني في البرتغال يوم 25 جويلية الجاري، بمناسبة المواجهة الودية التي ستجمع فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي بفريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي حسبما أكده موقع العين.

وتجهز جماهير “الأسود” لاستقبال حافل لنجم الفريق السابق، وذلك خلال موقعة ملعب “جوزيه ألفالادي”، حيث شهد موقع “تويتر” عدة دعوات في هذا الصدد.

وكان سليماني ترك انطباعات طيبة للغاية خلال مغامرته مع سبورتنغ خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، حيث قاده للفوز بلقبي كأس البرتغال والسوبر المحلي في عام 2015. وشارك اللاعب الجزائري في 111 مباراة مع سبورتنج لشبونة سجل فيها 57 هدفا وأهدى 15 تمريرة حاسمة.

وحقق الفريق البرتغالي استفادة مادية كبيرة من عملية بيع سليماني لليستر سيتي، حيث حصل على مبلغ 31 مليون يورو في الوقت الذي ضمه فيه بالمجان بالعام 2013.

وشكل سليماني، طوال السنوات الأخيرة، مطلبا لجماهير سبورتنغ لشبونة التي تحلم برؤيته من جديد بقميص فريقها، خاصة وأن الفريق عانى من مشاكل هجومية خلال الفترة الماضية.

وينشط ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر منذ الميركاتو الشتوي الماضي مع أولمبيك ليون الفرنسي، وخاض معه 21 مباراة في مختلف المسابقات أسهم خلالها في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ويأمل سليماني في أن يكون الموسم المقبل مثاليا بالنسبة له مع ليون، وذلك حتى يضمن تواجده مع منتخب الجزائر سواء في تصفيات كأس العالم 2022 أو نهائيات كأس أمم أفريقيا التي يحمل “الخضر” لقبها.