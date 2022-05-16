سليماني يوجّه رسالة مشفرة أخيرة لمدرب سبورتنغ لشبونة

أنهى الموسم بالتدرب وحيدا قبل البحث عن وجهة جديدة

حرص الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، المغضوب عليه والمبعد من الفريق منذ الشهر الماضي، بسبب خلافاته مع المدرب روبن أموريم، والتي أثارت الكثير من الجدل وسط جماهير النادي وأنهت علاقة الهداف التاريخي للمنتخب الوطني مع “الأسود”.

وتوصل نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق إلى اتفاق مع إدارة نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، يقضي برحيله عن الفريق الصيف المقبل رغم تبقي عام واحد في العقد الذي يربطه بسبورتنغ، الذي عاد له خلال الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، وباتفاق يمتد لعام ونصف عام، وغاب سليماني مرة أخرى عن مباريات سبورتنغ، ومنها لقاء المرحلة الأخيرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، السبت الماضي، أمام نادي سانتا كلارا، والذي انتهى بفوز “الأسود” برباعية نظيفة، لينهوا الموسم في مركز الوصافة برصيد 85 نقطة، خلف البطل بورتو برصيد 91 نقطة، وفشل سبورتنغ في الاحتفاظ باللقب الذي توّج به الموسم الماضي.

إلى ذلك، نشرت صحيفة “أبولا” البرتغالية تقريرا قالت فيه إن إسلام سليماني حرص مرة أخرى على توجيه رسالة قوية لمدرب سبورتنغ لشبونة، روبن أموريم، من خلال نشر فيديو له خلال تدربه على انفراد بقاعة تقوية العضلات، وهو يستمع إلى أغنية شهيرة تحمل الكثير من المعاني، حسب الصحيفة البرتغالية، وأظهر الفيديو الذي نشره سليماني في منصات التواصل الاجتماعي، بأن اللاعب الجزائري كان يستمع لأغنية المغنية البريطانية الشهيرة، إيلي غولدينغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير، جويس وارلد، تحت عنوان “اكرهني”، والتي تحمل في طيّاتها فكرة الانتقام، وأسقطت الصحيفة البرتغالية المعنى والمغزى العامين لهذه الأغنية على العلاقة المتوترة بين سليماني وأموريم، خاصة أن اللاعب الجزائري لا يتردد في كل مرة في الرد على مدربه البرتغالي من خلال رسائل مشفرة في منصات التواصل الاجتماعي، كما حدث في المرات السابقة.

ويبحث سليماني حاليا عن الانتقال إلى فريق آخر الصيف المقبل، وتحدثت وسائل إعلام برتغالية عن انتقاله مؤخرا إلى باريس للالتقاء بوكيل أعماله، ودراسة العروض التي وصلته من بعض الأندية الأوربية، ويفضل النجم الجزائري البقاء في أوروبا على الانتقال إلى ناد عربي، خاصة في ظل تجدد اهتمام نادي الهلال السعودي بخدماته، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية سعودية خلال الساعات الماضية.