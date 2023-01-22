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رياضة

سليماني يُسجّل لكن فريقه يُقصى

علي بهلولي
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سليماني يُسجّل لكن فريقه يُقصى
الأرشيف
سليماني يستعيد حاسّة التهديف.

سجّل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الأحد هدفا، لكن فريقه براست ودّع منافسة كأس فرنسا من الدور الـ 16.

وخسر فرق براست بِنتيجة (1-3) أمام منافسه نادي لونس.

وسجّل المهاجم سليماني هدفه في الدقيقة الـ 19، وهوّ أوّل توقيع له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وبِالضبط منذ الثاني من أكتوبر الماضي، ضد نادي أوكسير في البطولة الفرنسية.

وبات إسلام سليماني يجمع رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة، في بطولة وكأس فرنسا للموسم الجاري.

وعلى غرار سليماني، شارك مواطنه وزميله متوسّط الميدان هاريس بلقبلة أساسيا بِزيّ نادي براست.

وأبدى التقني إيريك روي مدرب براست إعجابه بِهدف سليماني (بِرأسية)، في مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية المباراة. لكنّه تأسّف لِخروج فريقه من سباق الكأس.

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