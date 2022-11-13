سليماني يُهدر ركلة جزاء ويخرج تحت صيحات استهجان

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بِوضعية نفسية سيّئة هذه الأيّام، في صفوف فريقه براست الفرنسي.

وأهدر سليماني ركلة جزاء استفاد منها فريقه براست مساء الأحد، في مواجهة الضيف نادي تروا، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الفرنسية.

وانبرى المهاجم سليماني في الدقيقة الـ 75 لِتنفيذ ركلة الجزاء، غير أنه فشل في هزّ شباك فريق تروا. لكن حكم الساحة رودي بوكي أمر بِإعادة تنفيذها، لِأن حارس النادي الزائر لم يحترم اللّوائح وابتعد عن خط المرمى قبيل تنفيذ ركلة الجزاء.

وحاول سليماني تنفيذ ركلة الجزاء من جديد، لكن جماهير فريق براست أطلقت صيحات استهجان، وهنا طالب الدولي الجزائري مدربه برونو غروجي بِاستبداله.

وبعدها، تقدّم المهاجم ستيف مونيي زميل سليماني لِتنفيذ ركلة الجزاء، وسجّل الهدف الثاني والفوز (2-1) لِمصلحة فريقهما براست.

وانتظر سليماني حتى الدقيقة الـ 84، لِيُلبّي المدرب غروجي طلبه، بِإخراجه وتعويضه بِزميل له.

وغادر المهاجم الجزائري أرضية الميدان نحو دكّة البدلاء أيضا تحت صافرات الاستهجان.

وسجّل سليماني هدفا وحيدا لِمصلحة فريقه براست في البطولة الفرنسية، يعود تاريخه إلى الثاني من أكتوبر الماضي.

وبعد مشاركته “المُفترضة” في ودّيتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام مالي والسويد، مساءَي الأربعاء والسبت المقبلَين. يركن إسلام سليماني إلى الرّاحة حتى الـ 28 من ديسمبر المقبل، لأن المنافسات المحلّية الفرنسية تتوقّف، بِسبب مشاركة منتخب “الديكة” في كأس العالم بِقطر.

منشور مُثير للجدل

أثار اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، السبت، الجدلَ. في منشور له بِموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتب إسلام سليماني مهاجم فريق براست الفرنسي: “الصّريح جدّا ليس له أصدقاء”.

وراح الجمهور الجزائري يقرأ منشور قنّاص “محاربي الصّحراء” بِروايات مُتباينة. فهناك مَن أشاروا إلى معاناة سليماني مِن العنصرية بِفرنسا. بينما تطرّق آخرون إلى محاولة بعض الأوساط تسويد صورة سليماني، بِمزاعم أنه سبب مغادرة يوسف بلايلي لِنادي براست، واستدلّوا بِتدخّل أندي ديلور ووقوفه إلى جانب بلايلي، من خلال مساعدة ابن وهران في إيجاد فريق فرنسي.

ويبقى إسلام سليماني يملك سرّ ما نشره، بعيدا عن تأويلات هذا وذاك.

الملف فوق طاولة لجنة الانضباط

ما زال الصدى قويا، بِخصوص تعرّض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني لِشتائم عنصرية في البطولة الفرنسية.

وقرّرت لجنة الانضباط التابعة لِرابطة الكرة الفرنسية المُحترفة، الإثنين، معالجة هذا الملف. كما أوردته وكالة الأنباء في هذا البلد. التي أضافت أن الحكم النهائي سيصدر الأربعاء المقبل.

وتُظهر وسائل الإعلام الفرنسي نوعا من التحيّز لِابن البلد جوهان غاستيان قائد وصانع ألعاب فريق كليرمون، المُتّهم بِالتلفّظ بِشتائم عنصرية ضد سليماني. وتُعالج ما تعرّض له المهاجم الجزائري بـ”برودة” لافتة تقترب من “التهوين”.

ومعلوم أن “الفيفا” تُطالب بِإنزال عقوبات مُغلّظة عندما يتعرّض اللاعب (أو المدرب أو..) للعنصرية.

سليماني يردّ

ندّد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بِالعنصرية في البطولة الفرنسية، وأكّد اعتزازه بِوطنه الجزائر.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمهاجم سليماني، بعد نهاية مباراة فريقه براست والمضيف نادي كليرمون عصر الأحد.

وأوضح سليماني أن هتافات العنصرية أطلقها ضدّه قائد وصانع ألعاب فريق كليرمون جوهان غاستيان.

وأضاف قنّاص “محاربي الصّحراء” في تصريحات نقلتها إذاعة “فرانس بلو”، أن غاستيان شتمه بِعبارة “عربي قذر”. وأشار سليماني إلى لفظ “blédard”، ومعناه في لغة “موليير” المُقيمين بِفرنسا والقادمين من المغرب العربي.

وأكّد سليماني أنه يفتخر بِجزائريته، مُبديا استياءً من السلوكات العنصرية في البطولة الفرنسية، وقال إن الأمر له عواقب خطيرة.

وبِالمقابل، نفى جوهان غاستيان تفوّهه بِألفاظ عنصرية ضد سليماني، وقال إن زملاءه في فريق كليرمون سمعوا ما دار بينه وبين الدولي الجزائري، ويقفون إلى جانبه في هذه الحادثة.

سليماني ضحية العنصرية

اشتكى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني من العنصرية، أثناء خوضه مباراة في البطولة الفرنسية بعد ظهيرة الأحد.

وشارك المهاجم سليماني مع فريقه براست في مواجهة المضيف نادي كليرمون، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وأظهرت صور التلفزيون سليماني يتّجه إلى الحكم، وهو يُخبره مُستاءً، بِأنه سمع ألفاظا عنصرية مُوجّهة ضدّه مثل “عربي قذر”.

ويُفترض أن لجنة الانضباط التابعة لِرابطة الكرة الفرنسية المُحترفة تُعالج لاحقا هذا الملف.

وخرج إسلام سليماني في الدقيقة الـ 62، من عمر مباراة انتهت لِمصلحة فريقه براست بِنتيجة (1-3).

ودخل اللاعب الجزائري الآخر متوسط الميدان هاريس بلقبلة إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 73.

يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عصر الأحد، عدّاد التهديف مع فريق براست الفرنسي.

وتعادل فريق براست بِنتيجة هدف لِمثله مع المضيف نادي أوكسير، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم سليماني هدف فريقه براست في الدقيقة الـ 64، وهو أوّل توقيع له في البطولة الفرنسية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

وعلى غرار سليماني، خاض مواطنه متوسط الميدان هاريس بلقبلة كامل أطوار مباراة فريقه براست والمضيف نادي أوكسير.

وطرد الحكم اللاعب جوليان جينفيي مدافع فريق أوكسير في الدقيقة الـ 54 لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

ويشغل فريق براست بعد هذا التعادل الرّتبة الـ 18 بِرصيد 6 نقاط، ويتموقع نادي أوكسير في المركز الـ 14 بِمجموع 8 نقاط.

ما قاله عن بلايلي

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن مواطنه وزميله يوسف بلايلي، الذي قرّر ترك نادي براست الفرنسي.

وقال سليماني في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “لو تيلغرام” الفرنسية، نشرت جزءا منها، السبت (التفاصيل كاملة هذا الأحد)، إن بلايلي وهاريس بلقبلة هما مَن شجّعاه على الالتحاق بِنادي براست في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف هدّاف “الخضر” قائلا إنه لمّا علم بِرغبة بلايلي في ترك النادي، حاول إقناعه بِالبقاء، لكن دون طائل.

واختتم سليماني تصريحاته، قائلا إنه لم يكن يتوقّع ذهاب بلايلي بِهذه السرعة، لكن قنّاص “محاربي الصّحراء” استطرد، وقال إن عالم كرة القدم مليء بِالمفاجآت والقرارات غير المتوقّعة.

ويستعدّ المهاجم إسلام سليماني ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة للمشاركة مع فريقهما براست خارج القواعد أمام نادي أوكسير، بعد ظهيرة هذا الأحد، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وأعلن التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست، السبت، عن قائمة تضمّ 20 لاعبا يخوضون مواجهة أوكسير، وقد حملت اسمَي سليماني وبلقبلة.