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رياضة

سليماني يُواجه ماندي في دوري المؤتمر الأوروبي

علي بهلولي
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سليماني يُواجه ماندي في دوري المؤتمر الأوروبي

تعرّف اللاعبون الجزائريون الذين يخوضون مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، الجمعة، على مُنافسي فرقهم في محطّة ثمن النهائي.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحادُ الأوروبي لِكرة القدم القرعةَ.

وسيلعب المهاجم إسلام سليماني وفريقه أندرلخت البلجيكي مع المنافس فياريال الإسباني، الذي يضمّ في صفوفه المدافع عيسى ماندي.

ويتبارى المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي مع نادي لارناكا القبرصي، بينما يتقابل المدافع أحمد توبة وفريقه باشاكشهر التركي مع نادي لا غونتواز البلجيكي، ويُواجه فريق نيس مُنافسه تيراسبول من مولدافيا، عِلما أن النادي الفرنسي يضمّ في صفوفه الجزائريين: المدافع يوسف عطال ومتوسّط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بلال براهيمي، والمغتربَين: الحارس تيدي بولهندي ولاعب الخطّ الأمامي بدر الدين بوعناني.
وبِخصوص نادي لاتسيو الإيطالي الموجود في هذا المضمار، فإن مدافعه الدولي الجزائري محمد فارس غير معنيّ بِالمنافسة. لِأن المدرب ماوريتسيو ساري لم يُدرجه ضمن القائمة الأوروبية، على اعتبار أنه كان يرغب في بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي.
وتُجرى مقابلات الذّهاب في الـ 9 من مارس المقبل، وتُقام لقاءات العودة في الـ 16 من الشهر ذاته.
وتستفيد فرق فياريال ووست هام ونيس وباشاكشهر من أفضلية خوض مباراة العودة داخل القواعد.

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