سليمان بخليلي في حالة حرجة ورسالة للسلطات العليا عبر صفحته الرسمية

أصيب بكورونا منذ شهر وصحته في تدهور

وجّه إعلامي جزائري، السبت، رسالة للسلطات العليا في البلاد، يتحدث فيها عن تدهور الوضع الصحي لسليمان بخليلي الذي يصارع الألم بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي شهر.

وقال “عمار قصيرة” عبر الصفحة الرسمية لبخليلي: “الإعلامي القدير سليمان بخليلي قدم الكثير للجزائر بإعلامه الهادف والمتميز، اليوم حالته الصحية متدهورة بعد ما أصيب بفيروس كورونا منذ قرابة شهر وتتطلب عناية واهتمام أكبر”.

وأضاف: “من حقّ هذا الرجل أن يحاط اليوم لا غداً بالدعم النفسي والطبي (اللازم والسريع) مثلما أحيط به سابقوه، كما مِن حقّ هذا الرجل الذي يصارع الألم كلّ لحظة بإيمان ورضى أن يشهد أمامه وقفة شهامة من الجزائريين جميعا باختلاف شرائحهم ومناصبهم وأفكارهم واتجاهاتهم، ويسمعَ حوله همسة عِرفان تفيه ما فيه”.

سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نشر الإعلامي سليمان بخليلي، ليلة الجمعة، تدوينة قال فيها إنه يخضع لعلاج قاس بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء.

وعبر جسابه على فيسبوك ناشد بخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه.

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.