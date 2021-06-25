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بعد اشتداد المرض عليه

سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نادية شريف
  • 25531
  • 17
سليمان بخليلي يخضع لعلاج قاس بالمستشفى

نشر الإعلامي سليمان بخليلي، ليلة الجمعة، تدوينة قال فيها إنه يخضع لعلاج قاس بالمستشفى، وألح على محبيه بتذكره بالدعاء. 

وعبر جسابه على فيسبوك ناشد بخليلي جميع متابعيه بتذكره في كل الأوقات، مؤكدا بأنه لن ينسى وقوفهم إلى جانبه.

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.

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التعليقات
17
  • Mohdz

    الله يشفيه و تلك هي رسالة إلى من يكذبون و يقولون لايوجد كورونا في الجزائر

    7
  • الهادي

    طهوراً إن شاء الله، إنه آخر قلعة من قلاع الإعلام الهادف ؟

    9
  • Khero

    ربنا يشافيك استاذنا الكريم

    5
  • PATRIOTE-CHAOUI

    YA RAB INAKA ALA KOULI CHAYINE KADIR ...INAKA MOUDJIB ADA3OUET....CHAFI OU AFI SLIMANE

    5
  • Hafida

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ي احي ياقيوم.اسئلك الشفاء له عاجلا

    6
  • ياسين

    "اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت...اشف "سليمان بخليلي" اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما..." اللهم إن ندعوك كما دعاك ابراهيم عليه السلام "وإذا مرضت فهو يشفين" فاشف سليمان بخليلي ...اللهم إن ندعوك كما دعاك ايوب عليه السلام "رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"... فاكشف الضر عن سليمان بخليلي واشفه شفاء لا يغادر سقما...برحمتك يا أرحم الراحمين...آمين يا رب العالمين...

    9
  • محمد

    الله يشفيك ويعفيك ياسليمان بخليلي انت رجل عضيم ومثقف اخوكم محمد

    7
  • بوزيد البوزيدي

    لا باس انشاء الله طهورا نسال الله الكريم رب العرش الكريم ان يشفيك رب الناس اذهب الباس انت الشافي لا شفاءا الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما.ابن جدك سيدي بوزيد بن علي الادريسي الحسني.

    5
  • عيسى

    لا اله الا انت سبحانك. انت ربي. انت خلقتني وانت تهديني... انت تطعمني وانت تسقيني.... انت تشفيني وانت ترزقني ..... انت تميتني وانت تحييني .... لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين.

    7
  • دكتور محمد القبــــــة

    اللهم شفاء لا يغادر سقما

    8
  • عبد العزيز

    نسأل الله الرحيم رب العرش العظيم أن ينعم عليه بالشفاء - طهورا إن شاء الله -

    8
  • عبد الشافي

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أشف أخانا سليمان بخليلي شفاءا لا يغادر سقما، أنت من خلقت الداء وخلقت له الدواء وأنت بيدك الشفاء ، أذب الباس رب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمين !

    7
  • دكتور محمد القبة

    اللهم أمين

    6
  • الحق مر

    بسم الله الرحمن الر حيم ( واذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم اللهم لا شافية الا انت اللهم ارفع عن سليمان الوباء والداء وارزقه الصبر لينال رضاك يا ارحم الرحمين . م ......ط

    21
  • yahoo

    ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي و الله نبقى حاير في هاذو فيسبوكيون اشخاص قاعدين 42/24 ساعة في فيسبوك مدمنيين على لايكات و مرضى نفسيا .....!

    8
  • طالب حق

    اللهم اشفيه عاجلا يا رب، السيد سليمان بخليلي رمز الأدب و الآداب، كل سلسلة إعلامية أو أدبية أو تعليمية تثقيفية إلا و كان هو معدها مقدمها و مشرف عليها من البداية، اللهم لا تحرم الجزائر من هذه الأقلام و الأعلام ..... آمييييييييين.

    24
  • كريم

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين يا رب العالمين وخاصة اخواننا العرب المسلمين المحاصرين بغزة العزةمنذ ازيد من 20 سنة -حصار جوع ومرض وموت -

    26

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