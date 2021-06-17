-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ايداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس
منوعات
بعد اشتداد المرض عليه

سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

نادية شريف
  • 12215
  • 4
سليمان بخليلي يطلب من متابعيه مشاركته هذا الدعاء!

خاطب الإعلامي سليمان بخليلي، الخميس، متابعيه، طالبا منهم مشاركته دعاء ذي النون، بسبب إصابته بفيروس كورونا واشتداد المرض عليه.

وقال بخليلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أيها الإخوة الأصدقاء أنا مريض وأحتاج منكم مشاركتي هذا الدعاء باسمي فلعل بيننا رجل مستجاب الدعاء ، لأنني أطمع أن تدركني نعمة من ربي كالتي أدرك بها عبده ونبيه يونس”.

وأضاف: ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

لهذا السبب يرقد سليمان بخليلي بالمستشفى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 10 جوان، صورة للإعلامي سليمان بخليلي وهو راقد على سرير المستشفى.

وانتشرت الصورة مرفقة بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتأثر بحالته كثيرون وتساءلوا عمّا أصابه، متأسفين لحاله وحال كل الوجوه المعروفة التي أنهكها المرض مؤخرا.

ونشر المخرج “أحمد بخليلي” ابن الإعلامي سليمان، صورة لهما معا من داخل المستشفى، وكتب: “الله يشفيك يا بابا” دون أن يحدد نوع مرضه”.

في ذات السياق نشر الشاعر والملحن أحمد فؤاد ومان صورة أخرى مماثلة عبر الحساب الرسمي لبخليلي على فيسبوك، مشيرا من خلالها إلى إصابته بفيروس كورونا، وطالبا الدعاء له.

مقالات ذات صلة
لن أتنازل عن الفيلم.. وسأقاضي بقايا العصابة في قطاع السينما

لن أتنازل عن الفيلم.. وسأقاضي بقايا العصابة في قطاع السينما

حاوية نفايات “ذكية” من صنع جزائري بشوارع البريد المركزي

حاوية نفايات “ذكية” من صنع جزائري بشوارع البريد المركزي

حملة شعبية لترميم بيت عبد الحميد بن باديس وتحويله إلى متحف

حملة شعبية لترميم بيت عبد الحميد بن باديس وتحويله إلى متحف

مصطفى الشريف.. كورونا غيرت العالم ولهذه الأسباب انتصرت الجزائر عن الوباء

مصطفى الشريف.. كورونا غيرت العالم ولهذه الأسباب انتصرت الجزائر عن الوباء

بوغبا يبعد زجاجة خمر من أمامه في مؤتمر صحفي ويثير ضجة!

بوغبا يبعد زجاجة خمر من أمامه في مؤتمر صحفي ويثير ضجة!

هل انحنى أردوغان أمام بايدن خلال قمة زعماء “ناتو”؟

هل انحنى أردوغان أمام بايدن خلال قمة زعماء “ناتو”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • الحق مر

    بسم الله الرحمن الر حيم ( واذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم اللهم لا شافية الا انت اللهم ارفع عن سليمان الوباء والداء وارزقه الصبر لينال رضاك يا ارحم الرحمين . م ......ط

    5
  • yahoo

    ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي و الله نبقى حاير في هاذو فيسبوكيون اشخاص قاعدين 42/24 ساعة في فيسبوك مدمنيين على لايكات و مرضى نفسيا .....!

    2
  • طالب حق

    اللهم اشفيه عاجلا يا رب، السيد سليمان بخليلي رمز الأدب و الآداب، كل سلسلة إعلامية أو أدبية أو تعليمية تثقيفية إلا و كان هو معدها مقدمها و مشرف عليها من البداية، اللهم لا تحرم الجزائر من هذه الأقلام و الأعلام ..... آمييييييييين.

    14
  • كريم

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين يا رب العالمين وخاصة اخواننا العرب المسلمين المحاصرين بغزة العزةمنذ ازيد من 20 سنة -حصار جوع ومرض وموت -

    13

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد