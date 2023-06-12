سليمة سواكري تعلن عن دخول الطفل الذي كفلته لإجراء أولى العمليات

قالت إنها تدوم 7 ساعات

أعلنت كاتبة الدولة السابقة المكلفة برياضة النخبة⁦⁩، وبطلة الجيدو سليمة سواكري، عن دخول الطفل أسمر الذي كفلته مؤخرا لإجراء أولى العمليات الجراحية.

وقالت سواكري في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن أسمر دخل الآن إلى غرفة العمليات، لافتة أن العملية الجراحية الأولى تدوم 7ساعات، وطالبة الدعاء له بالشفاء.

وفي بداية شهر آفريل كانت سواكري قد فاجأت متابعيها بإعلان كفالتها لطفل مشوه بسبب أدوية الإجهاض، كانت قد تعرفت عليه منذ سنوات بمستشفى بني مسوس بالعاصمة.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بخبر تبني سليمة سواكري للطفل أسمر الذي يعاني من الإعاقة والتشوه الخلقي بسبب تناول والدته لأدوية الإجهاض.

ونشرت سواكري مقطع فيديو لها مع الطفل عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر، حيث روت بالتفصيل كيف كانت البداية ثم التعلق فالاشتياق، لتصل أخيرا إلى اتخاذ القرار بأن تصبح رسميا “أم أسمر”.

وقالت بطلة الجيدو التي يصفها متابعوها بصاحبة القلب الطيب، إن أسمر ولد في في 25 أكتوبر 2017 بولاية تيميمون، والتقت به وهو ابن العامين، بمستشفى بني مسوس حيث جيء به من أدرار كي يخضع لعملية جراحية.

وأوضحت أنه ثمرة علاقة غير شرعية، حيث حكم عليه والديه اللامسؤولين باليتم، المرض، الوحدة، الإعاقة والمعاناة، وبدل تصحيح الخطأ أرادت الأم التخلص منه بتناول الأدوية فلم يمت وتشبث بالحياة لكنه ولد في حالة يرثى لها ويلزمه عديد العمليات قد تستغرق سنوات لترميم ما يمكن ترميمه.

وأضافت سواكري إن الفتى الذي أصبح بعمر الخامسة الآن عاش رغم حالته الصحية الصعبة بدار الأيتام في أدرار، مؤكدة بأن الله وضعها في طريقه ولن تتخلى عنه.

وكشفت أنها ستبدأ أولى خطوات علاجه بفرنسا، لافتة أن الرحلة لن تكون أبدا بالسهلة، ومن الممكن أن تستغرق حوالي 15 عاما.