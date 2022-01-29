سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

بعد تنصيبه على رأس لجنة تنظيم النشاطات الثقافية المرافقة لألعاب المتوسط

كشف الدكتور سليم دادة أنه ومباشرة بعد تعينه كرئيس للجنة حفل الافتتاح والاختتام وتنظيم النشاطات الثقافية لألعاب البحر الأبيض المتوسط “وهران 2022″، اتجه إلى وهران لبدء المعينة والتحضيرات لهذا الحدث الهام وقال دادة في اتصال معه أن الحديث الذي تحتضنه الباهية وهران الصيف القادم وإن كان رياضيا لكنه أيضا يحمل في طياته تحديا ثقافيا لإبراز وتسويق الوجه الحضاري والثقافي للجائر بكل غناها وتنوعها لهذا فالشق الثقافي والفني في التظاهرة له أهمية كبرى في إنجاح الحدث الذي ينتظر أن يحضره زهاء أربعة آلاف وخمسمائة شخص.

وأضاف الدكتور دادة أن حفل افتتاح التظاهرة يعتبر مهما جدا لأنه صفارة البداية التي تنبئ بإنجاح أو إفشال الحدث، لهذا فانه يولي أهمية كبيرة في التحضير لهذا الحفل في جميع مراحله.

وكشف دادة أنه بصدد التحضير ليكون حفلا كبيرا يليق بالحدث والجزائر والباهية وهران، وقال سليم دادة إن الحفل سيركز على عناصر يراها مهمة منها أن يتوفر العرض على جانب من الأصالة وتسويق التراث الجزائري وأن يضم الفريق أناسا ذوي خبرة وأسماء محترمة في شوارع الفن وأن يجمع بين عدة فنون من السينوغرافيا والفنون التشكيلية الكوليلغرافيا الرقص الغناء العزف وغيرها إضافة إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة لأن عروض اليوم صارت أيضا تعتمد على الهولغرام والإبهار البصري والصورة والإخراج الجيد وغيرها خاصة وأن الحفل سيكون منقولا عبر شاشات العالم مما يجعل من المهمة مسؤولية كبيرة في تقديم الثقافة الجزائرية بوجه مشرق.

من جهة أخرى قال دادة إن اللجنة بصدد فرز ودراسة المشاريع التي وصلتها لتقديمها وهذا بعد الإعلان الذي أطلقته اللجنة بخصوص استقبال مشاريع الأعمال للتظاهرة.