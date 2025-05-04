سماء الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

كشف مركز أبحاث علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، توقعات بحذوث ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر ليلة الأحد.

وفي بيان صادر عن المركز، جاء فيه “في ليلة 04 إلى 05 ماي 2025، ستكون زخات شهب إيتا الدلويات المرتبطة بمذنب هالي مرئية قبل الفجر، حيث يمكن مشاهدة 50 شهابًا كحد أقصى في اتجاه الشرق على 25 درجة من الأفق”.

وقال المركز، “تستمد شهب إيتا الدلويات اسمها من كون مشعّها يقع في كوكبة الدلو، بالقرب من إحدى ألمع نجومها، إيتا الدلو”.

يجدر بالذكر أن هذا الغبار النيزكي يدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تبلغ 65 كيلومترًا في الثانية، يقول الممصدر.