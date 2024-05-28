“سماها نوح عليه السلام”.. هذا ما قالته الإفتاء المصرية بشأن لقب “أم الدنيا”!

علقت دار الإفتاء المصرية على الجدل المثار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مشروعية إطلاق لقب “أم الدنيا” على البلاد.

وقالت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الإثنين، إن إطلاق لقب “أم الدنيا”، و”أم البلاد وغوث العباد” على مصر لديه أسسا تاريخية ودينية، وأن “نبي الله نوح عليه السلام” هو من سماها.

واستدلت الدار بكلام المؤرخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري، الذي قال في كتابه “فتوح مصر والمغرب”: “عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أن نوحًا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: اللهم إنه قد أجاب دعوتي؛ فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التي هي أم البلاد، وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها”.

وأضافت: “وهذا الأثر ذكره جماعة من العلماء في كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم: الحافظ الكندي في (فضائل مصر المحروسة)، والمؤرِّخ العلَّامة البكري في (المسالك والممالك)، والمؤرِّخ العلامة ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة)، والحافظ السيوطي في (حسن المحاضرة)، والعلامة المقريزي في (المواعظ والاعتبار)، وغيرهم”.