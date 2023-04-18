سمسار مزيف يستدرج ضحاياه عبر موقع تجاري لسلبهم الأموال!

المحكمة أصدرت أمرا بالقبض في حقه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مع إصدار أمر بالقبض في حق شخص يدعى “ب. ق”، وهو سمسار في السيارات المستعملة، عن تهمة النصب والاحتيال، باستدراج زبائن وسلبهم أموالهم مقابل عملية بيع وهمية.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدم بها ثلاثة شبان ينحدرون من ولاية عين الدفلى أمام مصالح الأمن بباب الزوار شرق العاصمة، تفيد بتعرضهم للسرقة عن طريق النصب بعد سلبهم مبلغا ماليا قارب 200 مليون سنتيم أثناء توجههم نحو العاصمة من أجل إبرام صفقة اقتناء مركبة بعد الاتفاق مع البائع عبر الهاتف.

وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المتهم، عبر إعلان نشره على موقع تجاري معروف يعرض فيه مركبته للبيع، وبعد الاتفاق على إبرام البيع، تنقلوا إلى العاصمة من أجل تسلم المركبة وشطب البطاقة الرمادية على مستوى بلدية باب الزوار، سلمهم المتهم نسخة عن المفاتيح وطلب منهم انتظاره بمصلحة البطاقات الرمادية بحجة البحث عن مكان بعيد عن الأنظار لعدّ المبلغ، مستغلا الفرصة للفرار على متن السيارة.

وكشف أحد الضحايا أمام المحكمة أن الواقعة تسببت في إصابته بأزمة قلبية ومضاعفات صحية كلفته المكوث بالمستشفى لأيام، خاصة وأنه تعب كثيرا في جمع المبلغ لاقتناء السيارة طيلة سنوات من العمل، مطالبا بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، في وقت كشفت التحريات الأمنية أن المتهم سبق له القيام بالاحتيال على أشخاص آخرين بنفس الطريقة، لورود عدة شكاوى ضده لدى مركز الأمن بباب الزوار.