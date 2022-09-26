سمكة قرش تختطف امرأة وتسحبها تحت المياه

تعرضت امرأة لهجوم شرس من قبل سمكة قرش بينما كانت تسبح في مياه ضحلة في إحدى المناطق السياحية في جنوب إفريقيا.

لم يكن هناك ما يشير إلى وجود أي خطر في المنطقة التي كانت تسبح فيها المرأة ( 39 سنة)التي كانت تمضي عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ، عندما قدمت سمكة القرش من المياه العميقة وأمسكتها بفكيها أمام أعين السبّاحين.

أطلقت المرأة صرخات النجدة، لكن السمكة المفترسة كانت قد سحبتها واختفت بها تحت الماء، وفقا لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الفور، تم استدعاء المعهد الوطني للإنقاذ البحري، وإخلاء المياه في شاطئ ” سنترال بيتش” في خليج “بليتينبيرج” بجنوب إفريقيا قبل الساعة الثامنة صباحا، بينما سادت حالة من الهلع والخوف بين السباحين وراكبي الأمواج.

وتمكن قارب الإنقاذ البحري، من العثور على جثة المرأة التي وجدت ملطخة بالدماء على بعد حوالي 50 قدما من الشاطئ.

بعد هذه الحادثة، أغلقت بلدية “بيتو” التي تشرف على الشاطئ، منطقة الخليج ووضعت لافتات، ونصبت متطوعين لتحذير الناس من البقاء بعيدًا عن الماء.

كانت المرأة التي قتلت، هي الثالثة التي تتعرض لهجوم شرس من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة في خليج بليتنبرغ في السنوات الـ 11 الماضية.