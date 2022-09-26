-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 6 ولايات
جواهر

سمكة قرش تختطف امرأة وتسحبها تحت المياه

سمية سعادة
  • 1687
  • 0
سمكة قرش تختطف امرأة وتسحبها تحت المياه
أرشيف
توضيحية

تعرضت امرأة لهجوم شرس من قبل سمكة قرش بينما كانت تسبح في مياه ضحلة في إحدى المناطق السياحية في جنوب إفريقيا.

لم يكن هناك ما يشير إلى وجود أي خطر في المنطقة التي كانت تسبح فيها المرأة ( 39 سنة)التي كانت تمضي عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ، عندما قدمت سمكة القرش من المياه العميقة وأمسكتها بفكيها أمام أعين السبّاحين.

أطلقت المرأة صرخات النجدة، لكن السمكة المفترسة كانت قد سحبتها واختفت بها تحت الماء، وفقا لصحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الفور، تم استدعاء المعهد الوطني للإنقاذ البحري، وإخلاء المياه في شاطئ ” سنترال بيتش” في خليج “بليتينبيرج” بجنوب إفريقيا قبل الساعة الثامنة صباحا، بينما سادت حالة من الهلع والخوف بين السباحين وراكبي الأمواج.

وتمكن قارب الإنقاذ البحري، من العثور على جثة المرأة التي وجدت ملطخة بالدماء على بعد حوالي 50 قدما من الشاطئ.

بعد هذه الحادثة، أغلقت بلدية “بيتو” التي تشرف على الشاطئ، منطقة الخليج ووضعت لافتات، ونصبت متطوعين لتحذير الناس من البقاء بعيدًا عن الماء.

كانت المرأة التي قتلت، هي الثالثة التي تتعرض لهجوم شرس من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة في خليج بليتنبرغ في السنوات الـ 11 الماضية.

مقالات ذات صلة
هل توفيت شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي حزنا عليه؟

هل توفيت شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي حزنا عليه؟

“فوربس” تكشف عن أصغر مليارديرة في العالم

“فوربس” تكشف عن أصغر مليارديرة في العالم

ميغان ميركل “نرجسية” و”متنمرة”.. وهذا ما كشفه مساعدوها

ميغان ميركل “نرجسية” و”متنمرة”.. وهذا ما كشفه مساعدوها

رضوى الشربيني تساند ضحية تحرش وتهدد بفضح ممرض في مستشفى شهير (فيديو)

رضوى الشربيني تساند ضحية تحرش وتهدد بفضح ممرض في مستشفى شهير (فيديو)

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يواعد محاميته

بعد انتصاره قضائيا على هيرد.. جوني ديب يواعد محاميته

بالصور.. معمرة سويسرية متمسّكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي

بالصور.. معمرة سويسرية متمسّكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد