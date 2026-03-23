سموتريتش يدعو إلى ضم جنوب لبنان

قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين، 23 مارس، إن على الكيان مد حدوده مع لبنان حتى نهر الليطاني ​في عمق الجنوب اللبناني، وهذا في وقت قصفت فيه قوات الاحتلال الجسور ودمرت المنازل في المنطقة.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” صرح سموتريتش لبرنامج إذاعي عبري بأن الحملة العسكرية في لبنان “يجب أن تنتهي بواقع مختلف تماما، ليس فقط بالقرار المتعلق بحزب الله ولكن أيضا بتغيير في حدود إسرائيل”.

وأضاف “أقول هنا بشكل قاطع… في كل مكان وفي كل نقاش أيضا.. يجب أن تكون الحدود الإسرائيلية الجديدة عند الليطاني”.

وسبق لوزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وأن لمح في وقت سابق من هذا الشهر إلى خطط للاستيلاء على أراض لبنانية.

هذا وقصفت قوات الاحتلال جسرا رئيسيا يربط جنوب لبنان ببقية البلاد في مطلع الأسبوع، بعد أن ​أمرت سلطات الاحتلال جيشها بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني وتكثيف هدم المنازل قرب الحدود، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر بشكل عام على ​الجيوش مهاجمة البنية ⁠التحتية المدنية.

كما دعا سموتريتش أيضا لضم المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال حاليا في قطاع غزة والتي تمثل 53 بالمئة من مساحة القطاع. وهي المساحة التي أخلاها الاحتلال من السكان وقام بهدم البنايات فيها.