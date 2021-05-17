سمير حجاوي الحارس الأسبق لـ “الخضر” في ذمة الله
توفي مساء الأحد سمير حجاوي حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق عن عمر ناهز 42 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقبل أيام، ناشد حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق سمير حجاوي السلطات العمومية، بِإعادته إلى أرض الوطن.
وكانت السلطات العمومية قد نقلت سمير حجاوي للعلاج بِفرنسا في ديسمبر الماضي، بعد إصابته بِمرض خطير ألمّ به.
وأوضح حجاوي في شريط فيديو أنه مازال يُعاني، ويطلب العودة إلى أهله، مُتقدّما بِتشكّراته للسلطات العمومية بعد نقله للعلاج بِفرنسا.
ونشر وزير الشباب والرياضة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها إنه كان يتوق إلى أن تلامس قدماه أرض الوطن الطاهرة، إلا أن قضاء الله و قدره شاء أن يسبق أجله نجواه.
يرحل عنا إلى الرفيق الأعلى حارس المنتخب الوطني سمير حجاوي بعد صراع شجاع مع المرض و هو الذي كان يتوق إلى أن تلامس قدماه أرض الوطن الطاهرة، إلا أن قضاء الله و قدره شاء أن يسبق أجله نجواه. pic.twitter.com/z5FqXI4jg2
— Sid Ali Khaldi – سيد علي خالدي (@Sid_Ali_Khaldi) May 16, 2021