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رياضة

سمير حجاوي الحارس الأسبق لـ “الخضر” في ذمة الله

الشروق الرياضي
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سمير حجاوي الحارس الأسبق لـ “الخضر” في ذمة الله

توفي مساء الأحد سمير حجاوي حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق عن عمر ناهز 42 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقبل أيام، ناشد حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق سمير حجاوي السلطات العمومية، بِإعادته إلى أرض الوطن.

وكانت السلطات العمومية قد نقلت سمير حجاوي للعلاج بِفرنسا في ديسمبر الماضي، بعد إصابته بِمرض خطير ألمّ به.

وأوضح حجاوي في شريط فيديو أنه مازال يُعاني، ويطلب العودة إلى أهله، مُتقدّما بِتشكّراته للسلطات العمومية بعد نقله للعلاج بِفرنسا.

ونشر وزير الشباب والرياضة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها إنه كان يتوق إلى أن تلامس قدماه أرض الوطن الطاهرة، إلا أن قضاء الله و قدره شاء أن يسبق أجله نجواه.

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التعليقات
3
  • رضــا

    من قاوم المحتل و من ادعى المقاومه يحلب البلد منذ 60 سنه و من مثل و من غنى ومن لعب كره قدم و من .. ومن .. تخصص لهم الطائرات الخاصه ( رايح جاي ) ولا نتكلم عن ابناء المسؤولين و صورهم التي ينشروها على مواقع التواصل و هم يتفاخرون بانهم يسافرون رغم انف المواطن ( العادي ) لماذا هذه الطبقيه ؟ من يكد على عياله بمليون و نصف او مليونين في الشهر ابن حرام و لا حق له ؟ من سافر للعلاج على حسابه و ما زال يفترش الشوارع في الخارج منذ 20 شهرا لا حق له بالبلد ؟من كنس الشوارع طول عمره بمليون و نصف افضل ام الممثل او المسؤول او الرياضي ؟ افتونا مأجورين

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  • حسين بوكحيلي تونس

    ربي ايخفف عليه

    3
  • محمد

    الله يشافيه و يشافينا

    3

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