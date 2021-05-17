سمير حجاوي الحارس الأسبق لـ “الخضر” في ذمة الله

توفي مساء الأحد سمير حجاوي حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق عن عمر ناهز 42 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقبل أيام، ناشد حارس المرمى الدولي الجزائري الأسبق سمير حجاوي السلطات العمومية، بِإعادته إلى أرض الوطن.

وكانت السلطات العمومية قد نقلت سمير حجاوي للعلاج بِفرنسا في ديسمبر الماضي، بعد إصابته بِمرض خطير ألمّ به.

وأوضح حجاوي في شريط فيديو أنه مازال يُعاني، ويطلب العودة إلى أهله، مُتقدّما بِتشكّراته للسلطات العمومية بعد نقله للعلاج بِفرنسا.

ونشر وزير الشباب والرياضة تعزية لعائلة الفقيد، جاء فيها إنه كان يتوق إلى أن تلامس قدماه أرض الوطن الطاهرة، إلا أن قضاء الله و قدره شاء أن يسبق أجله نجواه.