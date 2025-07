“سمينة جدا وخطر على الإنسانية”.. لماذا هدّد ترامب بسحب جنسية مذيعة شهيرة؟

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا ضد مذيعة شهيرة واصفا إياها بأنها “سمينة جدا وتشكل تهديدا للإنسانية”، ومشيرا إلى أنه يفكر جديا في سحب جنسيتها.

وفي تصعيد كبير لحربه الكلامية مع خصومه، كتب الرئيس على موقع “تروث سوشيال”: “بما أن روزي أودونيل لا تخدم مصالح بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها”.

وأضاف: “إنها تُشكل تهديدا للبشرية، ويجب أن تبقى في أيرلندا الرائعة، إن أرادوا ذلك، بارك الله في أمريكا!”.

ويعود خلاف ترامب مع روزي، عندما كانت لا تزال مقدمة برنامج “ذا فيو” بسبب انتقاداتها له، من جانبه، رد ترامب بعبارات قاسية، واصفا أودونيل بأنها “سمينة جدا” و”امرأة خارجة عن السيطرة”، وهدد بمقاضاتها.

وانتقلت أدونيل إلى أيرلندا بسبب نفورها من الرئيس وإدارته، حيث وصفته بأنه “مجرم” و”محتال” و”كاذب مُعتدي جنسيا”.

وكتبت على إنستغرام: “أعارض كل ما يُمثله معارضة مباشرة، وكذلك يفعل ملايين آخرون”.

في مارس الماضي، نشرت أودونيل منشورا على تيك توك مع ابنتها، قالت فيه لمتابعيها أنه عندما يكون الوضع آمنا لجميع المواطنين في أمريكا ويتمتعون بحقوق متساوية، عندها سنفكر في العودة.

وقالت لاحقا إنها “تنعم بنوم أفضل” بعد انتقالها إلى مجتمع “مُرحّب” و”مُحب”، مما يُشير إلى أن نهاية خلافها مع ترامب ليست قريبة.

دخلت المذيعة الشهيرة في جدال حاد مع ترامب عام 2006 عندما وصفته بـ”بائع زيت الثعابين” لسماحه لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، تارا كونر، بالاحتفاظ بلقبها وسط مزاعم بتعاطيها المخدرات.

كل هذه الأسباب، جعل الرئيس الأمريكي يؤكد في مقابلة سابقة له مع برنامج “إنترتينمنت تونايت”: “روزي شخصية غير جذابة، من الداخل والخارج”، واختتم حديثه قائلا: “إنها كارثة بكل معنى الكلمة”.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، سعت الإدارة إلى إلغاء البطاقات الخضراء من الطلاب المولودين في الخارج والناشطين الذين انتقدوا قرارات السياسة الخارجية للبلاد.

وبلغت هذه الحرب ضد “الغرباء” مداها لا سيما في خضم الحرب القذرة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، حيث تُصر الإدارة على أنها تلتزم بالقانون وأن هؤلاء الأفراد يُشكلون تهديدا للبلاد.

