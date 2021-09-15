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اقتصاد

سناباب تطالب برفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر إلى 5 ملايين سنتيم

الشروق أونلاين
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سناباب تطالب برفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر إلى 5 ملايين سنتيم

قالت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إن دراسة أجرتها اظهرت إن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في الجزائر يجب ألا يقل عن 50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم) لكي يتوافق مع معايير البنك العالمي حول خط الفقر.

وحسب بيان للنقابة فإنه وفقا لمقاييس البنك الدولي الذي ححد خط الفقر بـ 1.90 للفرد الواحد أيالبنك  7765 دينار شهريا، وبحساب معدل 6 أشخاص في كل عائلة جزائرية، فإن دخل الأسرة الجزائرية شهريا  لايجب أن يقل عن 46 720 دينار للأسرة الواحدة.

وحسبها، فالحد الأدنى للأجور حاليا والمقدر بـ 20 ألف دينار يساوي تقريبا 147 دولار أمريكي، وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي، وهو ما يعتبر الأضعف بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية والعربية، وبالتالي فالدراسة تؤكد إن الحد الأدنى للأجور الموافق لخط الفقر لا يجب أن يقل عن 50 ألف دينار في الجزائر.

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