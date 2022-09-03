سنة سجنا ضد رشيد نكاز في حكم جديد

أدانت، الأسبوع الفارط، محكمة الشلف بالسجن لمدة سنة واحدة في حق رشيد نكاز، برفقة ابن أخيه، على خلفية تنظيمهما وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العقابية بحي بن سونة، ورفضهما إخلاء المكان والاستجابة لمصالح الأمن التي طلبت منهما مغادرة المكان .

وتمسك نكاز برأيه ودخل معهم في شجار لفظي، فوجهت له عدة تهم، منها التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيأة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية.

وجاءت هذه الحادثة، حسب مصادر موثوقة لـ”الشروق”، كمحطة ثانية بعد وقفة القليعة، وتحسبا لتنظيم وقفة أخرى بفرنسا، حيث حاول نكاز استغلال وقفته لاستقطاب وتوسيع رقعة المحتجين والمتضامنين معه، عن طريق قيامه بحركات والدخول مع مصالح الأمن في مشادة ومناوشات كلامية والتظاهر برفضه الاستجابة لمطالبهم.

وسارع أفراد الشرطة لتوقيفه رفقة محاميه وسائقه وتحويلهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

للإشارة، سبق للقضاء إدانة رشيد نكاز بثلاثة أحكام قضائية خلال هذه السنة فقط، منها عام حبسا في شهر افريل على خلفية تورطه في إصدار منشورات تمس بالمصلحة الوطنية، ونفس الحكم بعام حبسا مطلع شهر جويلية، وآخر منتصف شهر أوت الفارط.