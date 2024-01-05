“سنحدد مستقبل عطال بعد عودته من كأس إفريقيا”

مدرب نيس يتحدث عن الدولي الجزائري

أبقى الإيطالي فرانشيسكو فاريولي، مدرب فريق نيس الفرنسي، الغموض حول مستقبل يوسف عطال مع الفريق، وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة “أونز مونديال” بأن وضعية الدولي الجزائري ستتضح بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتعتبر تصريحات مدرب نيس هذه بمثابة أول رد فعل من الفريق الفرنسي بعد تسليط العدالة الفرنسية عقوبة السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ على لاعب “الخضر”، وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو، في القضية المتعلقة بأحد منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فاريولي، مدرب نادي الجنوب الفرنسي، حول مستقبل يوسف عطال: “يوسف عطال لاعب متعاقد مع النادي، وسيشارك في كأس أمم إفريقيا، سنرى عندما يعود ليكون جزءًا من المجموعة”.

وتابع المدرب قائلًا: “في الوقت الحالي هذا الشهر هو شهر كأس أمم إفريقيا، وبعد نهاية البطولة سنرى ما سيحدث من تطورات”.

جدير بالذكر أن عطال لم يخض أي مباراة مع ناديه نيس منذ 7 أكتوبر الماضي بعد إيقافه من طرف الفريق الفرنسي حتى إشعار آخر بسبب منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا أن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عاقبته لمدة 7 مباريات لنفس السبب.

يُنتظر أن يتحدد مستقبل يوسف عطال في نهاية الموسم الحالي 2023-2024 كأقصى تقدير، كون الدولي الجزائري مرتبطا بعقد مع نادي نيس ينتهي يوم 30 جوان 2024. ويمكن أن تظهر مستجدات بشأن مستقبل يوسف عطال قبل نهاية الموسم، على اعتبار أن اللاعب أصبح قادرًا على التفاوض مع أي نادٍ يريد الحصول على خدماته منذ الفاتح من شهر يناير الحالي، لذلك فإن اتفاقه مع أحد الفرق قبل نهاية هذا الموسم وارد كذلك.

ويشارك لاعب نادي بارادو السابق، مع الخضر حاليًا من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا المنتظر إقامتها بداية من 13 يناير الحالي في كوت ديفوار، ويستعد صاحب الـ27 عامًا لخوض “الكان” الثالث له مع “الخضر” بعد نسختي 2019 و2021. وتُوّج عطال بلقب “الكان” مرة واحدة في نسخة مصر 2019، علمًا أنه خاض 7 مباريات في العرس الكروي الإفريقي، وتمكن من تقديم تمريرتين حاسمتين اثنتين لزملائه، وعمومًا شارك اللاعب في 34 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، سجل فيها هدفين وقدّم 8 أسيست.