سندعم مقومات السياحة الرياضية بالجنوب 

وزير الشباب والرياضة يصرح من غرداية للشروق:

صرح وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، الثلاثاء، خلال إشرافه على انطلاق فعاليات المهرجان الأولمبي الرياضي المنعقد بولاية غرداية، أن هذه التظاهرة جاءت لتعزز مقومات السياحية الرياضية بولايات الجنوب.

وأكد الوزير بأنه يجب تفعيل كافة الإمكانات اللازمة لتطوير الرياضة بولايات الجنوب الجزائري من أجل ترقية مواهب الشباب، معتبرا بأن الرياضة تساهم في تعزيز روابط الأخوة وخلق الروح الإنسانية بين المتنافسين في مختلف الرياضات التي يحتضنها هذا الأسبوع الأولمبي، فضلا عن مساهمتها في القضاء على العزلة التي أنهكت شبابنا اليوم، وتوطيد أواصر الأخوة بين شباب الوطن الجزائري.

ووقف الوزير على فعاليات المخيم الشتوي الفلكي في طبعته الأولى ببلدية القرارة، والمشاريع العلمية المبتكرة التي كانت من إعداد المشاركين في علم الفلك مع عرض شروحات علمية من طرف الأساتذة المرافقين، لظواهر الكسوف والخسوف وعرض مشاهد فلكية متنوعة كرصد الهلال والنجوم، مشجعا ما تقوم به مصالح مديرية الشباب والرياضة رفقة الأندية والجمعيات الناشطة في مجال الرصد الفلكي والروبوتيك وكذا مخطط تطوير الرياضة في إقليم الولايـة ومدى الالتزام بتنفيذ مخطط الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ذات الصلة بدعم ومرافقة الرياضة والرياضيين في الأوساط المدرسية والجامعية.

وشدد ذات المسئول على ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز واحترام المعاير المطلوبة والحرص على التسيير الرشيد لهذه المكتسبات التي تدعم الشباب وترتقي بالأنشطة الرياضية والنشاط الشباني.

واغتنم في ذات المناسبة ممثلو المجتمع المدني من رفع مجموعة من المطالب التنموية كالمطالبة بإنجاز مسابح ببلدية القرارة، تزويد الملاعب المصغرة بالعشب الاصطناعي وهو ما تعهد الوزير بتحقيقه مستقبلا.