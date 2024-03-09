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الجزائر
رحبت بإجراءات ضبط الأسواق.. منظمات المستهلكين:

سنرافق جهود الدّولة في التوعية والرقابة

نادية سليماني
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سنرافق جهود الدّولة في التوعية والرقابة
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رحّبت منظمات حماية المُستهلك، بما وصفته “إجراءات استباقية” من السلطة، في استقبال شهر رمضان المعظم في أحسن الظروف المتاحة، وأكدت بأنها سترافق مساعي الدولة طيلة الشهر الكريم، عن طريق عملية التّحسيس الجواري للتّجار والمُستهلكين على حدّ سواء.
وشاركت منظمات حماية المستهلك، في الاجتماعات التنسيقيّة التي عقدها وزير التجارة، الطيب زيتوني مع مختلف الفاعلين تحضيرا لشهر رمضان المعظم، بحيث قدّمت كل مُنظمة مُقترحاتها بشأن التحضير لاستقبال الشهر الكريم، وثمنت استماع الوزير إلى جميع المقترحات ومناقشتها.
وفي هذا الصّدد، رحب الناطق الرّسمي لمنظمة “حمايتك” لإرشاد المستهلك، لواسع سفيان، بما وصفه إجراءات “استباقية” اتخذتها السلطة ومن خلفها وزارة التجارة، تحضيرا لاستقبال شهر رمضان في أحسن الظروف، خاصة وأن رمضان لديه خصوصية من ناحية زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع، من سكر وزيت وحليب وخضر وفواكه.
كما رحّبت “حمايتك” بما وصفته تعزيز استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، بعد ما عرفت أسعار اللحوم المحلية ارتفاعا كبيرا.
ومن جهة أخرى، أكد لواسع في تصريح للشروق ، تقديم منظمتهم مقترحا لوزير التجارة، متمثلا في فتح أسواق جوارية بالأحياء السكنية الجديدة من مختلف الصيغ “لغرض تقريبها من المستهلك، ولتخفيف الضغط على أسواق البلديات، خاصة في رمضان”.
وقال المتحدث “وزير التجارة استمع إلى الكل، ومن تعليماته التي رحّبنا بها ابقاء أسواق الجملة للخضر والفواكه مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، أي بدوام يومي طيلة شهر رمضان”.
ومن جهته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس” مصطفى زبدي، على أنهم ملتزمون بمراقبة وتحسيس التجار طيلة الشهر الكريم دعما لإجراءات وزارة التجارة، قائلا “نتمنى أن لا ينتهز بعض التجار فرصة رمضان لرفع أسعار بعض المنتجات الغذائية”.
وحسب المتحدث لـ”الشروق”، فالإجراءات الاستباقية مثل افتتاح الأسواق الجوارية أسبوعين قبل دخول شهر رمضان “هو في حدّ ذاته اجراء مطمئن للمستهلكين، كما أنه سيساهم في استقرار أسعار المنتجات الغذائية الأساسية”.

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