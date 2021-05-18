” سنعمل المستحيل للاحتفاظ برشيد غزال..”

المدير الرياضي لبيشيكتاس يتحدث عن نجم الخضر

أكد المدير الرياضي لنادي بيشيكتاس، بطل الدوريالتركي، نية الفريق في الاحتفاظ بنجمه هذا الموسم و بامتياز، الدولي الجزائري، رشيد غزال، الأخير ساهم بشكل كبير في التتويج بالبطولة.

وأعرب أردال تورونوغيلاري، مناجير فريق بيشيكتاس عن رغبة الإدارة الاحتفاظ بأهم لاعبيها على وجه الخصوص رشيد غزال، الذي تنادي جماهير الفريق للاحتفاظ به، علما أنه لعب هذا الموسم في شكل إعارة من ليستر سيتي الانجليزي. وقال: “نحن كإدارة نريد قبل المشجعين المحافظة على رشيد غزال”.

وأضاف: “بيشيكتاس وضع فيه ثقته و أعاده إلى الواجهة ، و أصبح اليوم بطل لتركيا، صحيح أننا متمسكين به ولا نريد التفريط فيه، لكن علينا أن نتفاوض مع إدارة ليستر الذي يملك عقده بعقلانية وحسب إمكانياتنا”. واعتبر ذات المتحدث أن غزال يرغب هو الآخر في الاستمرار مع بيشيكتاس، خاصة أن النادي سيلعب مسابقة رابطة أبطال أوروبا العام القادم . وقال: “غزال بإمكانه لعب رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسنفعل كل شيء للإبقاء عليه في صفوف الفريق وهذا الأمر لن يكون مشكلة.للاشارة، إن “غزال” لا يزال مرتبط بعقد مع نادي “ليستر سيتي” إلى غاية جوان 2022 ،و حدد قيمة فسخ العقد بـ 8 ملايين أورو. وساهم رشيد غزال هذا الموسم في تتويج بيشيكتاس بلقب الدوري التركي، بفضل عروضه القوية و انهى البطولة بـ17 تمريرة حاسمة نصبته ملكا للاسيست في تركيا، فضلا عن تسجيله 8 أهداف مهمة أدت إلى انتصار فريقه.