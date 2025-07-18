“سنعمل بجد من أجل تحقيق آمال وتطلعات المناصرين”

بعد التحاقه بتربص فريقه بالنمسا.. محرز:

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، أن فريقه يستعد بتركيز كبير لانطلاق الموسم الجديد الذي يسعى فيه لتحقيق آمال وتطلعات المناصرين، مشيرا إلى أن مرحلة الإجازة قد انتهت مفسحة المجال لمرحلة الجد والعمل.

وصرح قائد المنتخب الوطني الجزائري من معسكر نادي الأهلي السعودي الصيفي بمدينة لانجنفلد (النمسا): “نحن نسير خطوة بخطوة، أسبوعا بعد أسبوع، وبإذن الله نصل إلى الجاهزية المطلوبة ونحقق الهدف المأمول من هذا التربص”.

وشدد محرز في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، على أهمية التعاون بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق التطلعات، في وقت يواصل فيه الأهلي استعداداته اليومية المكثفة في أجواء أوروبية تحضيرا لموسم يأمل فيه الفريق المنافسة على البطولات.

وخاض الأهلي أولى مبارياته الودية أمام فريق تيرول النمساوي قبل أن يتوجه لاحقا إلى إيطاليا للمشاركة في كأس كومو. والتحق قائد الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، الأربعاء بتربص فريقه بالنمسا لتكتمل بذلك تشكيلة الأهلي التي عرفت قدوم لاعبين دوليين آخرين، على غرار الإيفواري فرانك كيسيي، الحارس السنغالي إدوار ماندي والفرنسي آلان سان ماكسيمين والتركي مريح ديميرال.

ويشرع محرز (34 سنة) في حلقة جديدة في مشواره الكروي بعد موسم ناجح، ميزه تتويج ناديه بلقب رابطة آسيا لكرة القدم على حساب نادي كاوازاكي فرونتال الياباني (2-0). وساهم رياض محرز، القادم خلال سنة 2023 للأهلي السعودي من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقسط كبير في التتويج القاري لناديه، بتسجيله 17 هدفا و18 تمريرة حاسمة في 44 مباراة بكل المنافسات.