“سنعمل كل ما في وسعنا للظفر بمكان في التشكيلة الأساسية”

الثلاثي عبد اللي ومحيوص وفيكتور لكحل يؤكدون:

تحدث الثلاثي عبد اللي ومحيوص وفيكتور لكحل عن أجواء تربص الخضر تحضيرا لخوض الخضر مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الأولى يوم الأحد المقبل ضد أوغندا بالكاميرون لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والثانية ودية ضد المنتخب التونسي بعد يومين بملعب 19 ماي بعنابة.

وقال أيمن محيوص لاعب اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف مؤخرا: “بعد تجربتي مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أشكر الله على أنني متواجد الآن مع المنتخب الوطني الأول، برفقة لاعبين كبار ومدرب منحني الثقة، كل لاعب لديه طموح الالتحاق بالتشكيلة الوطنية. أنا هنا للتعلم وسأقدم كل ما لدي وإذا ما قرر المدرب إشراكي في المباراة فأنا تحت تصرفه”، مضيفا: “سأحضر بشكل جيّد للتحديات المقبلة وللمباراتين المقبلتين أمام أوغندا وتونس. وقرار إشراكي في المباريات الرسمية يبقى بيد الناخب الوطني، الفوز مع اتحاد العاصمة والفوز بالكاف هو أجمل لحظاتي الكروية”.

في نفس الاتجاه، أعرب الملتحق حديثا بصفوف المنتخب الوطني، حماد عبد اللي سعادته بالانضمام إلى التشكيلة الوطنية: “أنا جد سعيد وفخور لانضمامي إلى قائمة المنتخب الوطني للمرة الأولى، هناك لاعبون جيدون وسأعمل بجدية من اجل البقاء لأطول مدة ممكنة في صفوفه، المباراتان أمام أوغندا وتونس في غاية الأهمية، سنذهب إلى الكاميرون بطموح الإطاحة بأوغندا ونفس الشيء بالنسبة للقاء عنابة الثاني، ضد تونس”.

من جهته، العائد إلى التشكيلة الوطنية، فيكتور لكحل، فقد قال إنه يعرف جيدا وجود تنافس كبير داخل التشكيلة للظفر بمكان في التشكيلة الأساسية، وقال في المنطقة المختلطة للصحفيين: “لقد تم استقبالي بطريقة ممتازة سواء من طرف المدرب أم اللاعبين، إن شاء الله سنحقق أشياء كثيرة معا. خلال تواجدي في المرة الأولى مع المنتخب الوطني في مارس 2019 (مباراة ودية أمام تونس بالبليدة 1-0)، تعرضت لإصابة. هذا قضاء وقدر. اليوم عدت وهذا هو المهم. الفريق الوطني بحاجة إلى تنافس داخل التشكيلة. نجحت مع فريقي لوهافر في تحقيق الصعود إلى بطولة الرابطة الفرنسية الأولى وكان هذا هدفنا الأساسي”.

وعن التحاقه بنادي أم صلال القطري قال فيكتور لكحل: “في ما يتعلق بالتنقل إلى صفوف نادي أم صلال القطري، فأنا فقط من يقرر مصيري وكيفية مواصلة بقية مشواري الكروي وليس شخصا آخر، هذا اختياري ينبغي احترامه واحترام البطولة القطرية، كنت في حاجة إلى رفع تحد آخر”.