سنغافورة… كيف نجحت جزيرة صغيرة بلا موارد في تحقيق نهضة استثنائية؟

ليست سنغافورة مجرد قصة نجاح آسيوية، بل تجربة مفصلية في التاريخ الاقتصادي والسياسي الحديث، فقد نجحت جزيرة صغيرة، بلا موارد طبيعية، ولا سوق داخلية، ولا عمق جغرافي، في إعادة تعريف مفهوم الدولة الحديثة عبر مزيج متقن من الانضباط المؤسسي، والتعليم الموجه، والتصنيع القائم على الكفاءة، ففي زمن كانت فيه الدول تنهض اعتمادا على الثروات الطبيعية واتساع الجغرافيا، اختارت سنغافورة مسارا مختلفا كليا؛ وهو أن تبني ثروتها من خلال الإنسان لا من الأرض، وأن تعتمد على التنظيم والعقلانية بدل الموارد الخام، وأن تكون دولة تصدّر المعرفة والصناعة، لا تستهلك ما ينتجه الآخرون.

وقد بدأ هذا التحوّل حين تحوّل القرار السياسي إلى أداة للتخطيط بعيد المدى، وتمت إدارة الاقتصاد بوصفه منظومة منسجمة، لا مجرد سياسات متفرقة وردود أفعال، فسنغافورة التي أسسها السير توماس ستامفورد رافلز عام 1819 كميناء بريطاني، واستُجلب إليها سكانها الأوائل من الصين والهند وجنوب شرق آسيا كعمال أو عبيد، لم ترث من الجغرافيا سوى موقعها، فلا موارد تحت الأرض، ولا ماء نقي، ولا غذاء يكفي، وعند استقلالها عام 1965، كانت تعتمد على القاعدة العسكرية البريطانية لتمويل ما يقارب ثلاثة أرباع ناتجها الإجمالي.

الانفصال المرير…

يصف لي كوان يو، قائد نهضة سنغافورة ومؤلف كتاب “سنغافورة …من العالم الثالث إلى العالم الأول“، تلك اللحظة المفصلية عقب الانفصال عن ماليزيا بأنها “لحظة مريرة”، جعلته يبكي علنا، لا خوفا من الاستقلال، بل من هول التحدي أمام جزيرة لا تملك شيئا سوى الإنسان والموقع الجغرافي، ويؤكد قائلا “حياة البلدان تشبه حياة الإنسان، فيها الحلو والمر، الماضي والحاضر، والتخطيط للمستقبل”.

لكن سرّ سنغافورة لم يكن في مواردها، بل في نموذج إدارتها، فقد بنت نهضتها على رؤية اقتصادية طويلة الأمد تقودها دولة مركزية كفؤة، صارمة في التخطيط، مرنة في التنفيذ، تنفتح على العالم لجذب الاستثمارات، وتؤسس لبنية تحتية ذات مستوى عالمي، غير أن الركيزة الأهم في ذلك كانت الاستثمار في الإنسان.

فكيف تحققت هذه النهضة تحت نظام سياسي حكم البلاد بنظام حزبي يشبه الحزب الواحد، ويرفع شعار الجدارة والكفاءة؟ وكيف تحوّلت جزيرة معزولة إلى مركز لوجستي عالمي، ومحور إقليمي للتمويل والتكنولوجيا والتدريب؟ بل كيف قفز اقتصادها من موقع الدول المتخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة خلال أقل من نصف قرن؟

فريق استثنائي يقود جزيرة نحو الدولة

يروي سلطان عبد الرحمن الخليفي، في سياق حديثه عن وزير خارجية سنغافورة في بداياتها، سيناثامبي راجاراتنام، أن هذا الرجل المنحدر من أصول هندية، والذي تأثر بفكر “العصبية” عند ابن خلدون خلال دراسته في بريطانيا، كان يؤمن بأن “الدول والمؤسسات الناجحة لا تنهض إلا بقيادة حكيمة، يحيط بها وزراء نابهون، أمناء على الفكرة، يتقدمون نحو الهدف بتصميم جماعي لا فردي”.

ففي حين حفظت ذاكرة العالم لي كوان يو باعتباره مهندس النهضة السنغافورية، وقائد مسيرتها من جزيرة معدمة كان يُتوقع لها الفشل والانهيار، إلى واحدة من أكثر الدول تقدما واستقرارا، فإن الفضل لا يُنسب إليه وحده، فقد أحاط نفسه بفريق استثنائي من الكفاءات والنخب التي شاركته الحلم والعبء، ونجحوا معا في بناء كل شيء من لا شيء، في بلد لم يرث من الجغرافيا شيئا سوى موقعه.

هندسة بلد.. بلا دليل أو نموذج يُحتذى

يقول لي كوان يو في كتابه “قد تجد كتبا تعلمك كيف تبني بيتا، أو تصلح محركا، أو تؤلف كتابا… لكنني لم أجد كتابا يعلمك كيف تبني أمة من خليط متباين، أو كيف توفر سبل العيش لشعبها، خاصة عندما تفقد دورها السابق كميناء ومركز للتوزيع والتجارة.” ويضيف فـ “في عام 1965، كانت سنغافورة جزيرة بلا اعتراف دولي، بلا جيش، بلا نظام حوكمة متماسك، وتمزقها توترات عرقية بين الملاويين والصينيين والهنود، وصفتها الصحافة البريطانية حينها بأنها (ذاهبة إلى كارثة محققة في غضون ثلاث سنوات فقط)”.

اقتصاد الإنسان… لا اقتصاد الموارد

يقول لي كوان يو “سنغافورة، ذاك البلد الذي لم يكن الآسيويون يعرفون عنه أكثر من اسمه، والذي لا يستطيع أحد تحديد موقعه بسهولة على الخريطة، وسط عشرات الآلاف من الجزر المفتتة في أرخبيل الملايو… لكنّ الحجم ليس كل شيء، بل هو أحيانا لا شيء.”

ففي هذا الحيز الجغرافي المحدود، وُلدت واحدة من أبهى التجارب الاقتصادية والسياسية في القرن العشرين، تجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتقدّم، لا الجغرافيا ولا الموارد، فهو من يزرع الازدهار أو يقتلع جذوره، من يورّث أبناءه الأمان أو يورّثهم المحن، وكما لخّصها لي كوان يو “في داخل هذا الحجم الصغير، تجربة تؤكد أن الإنسان، وليس أي شيء آخر، هو الذي يصنع التقدّم أو عكسه، ويبني الازدهار أو يهدمه، ويُريح نفسه وأجيالا من بنيه، أو يورثهم المشكلات والمحن.”

الاقتصاد كأكبر هم… لا طريق غير الابتكار

وفي استحضار للبدايات العصيبة، يعترف لي كوان يو بأن أكبر همومه بعد الاستقلال لم يكن الاعتراف الدولي ولا الأمن، بل الاقتصاد، فــ “كيف يمكن لشعبنا أن يكسب قوته؟ كان علينا أن نبتكر اقتصادا من نوع جديد، وأن نستخدم أساليب ونظما لم تُجرب من قبل في أي مكان في العالم، لأنه ببساطة لا يوجد بلد يشبه سنغافورة.”

ويضيف عبارة تختصر فلسفته في القيادة “أن تتولى قيادة بلد فريد من نوعه، يعني أن تسير وحيدا في الطريق، أن ترسم المسار وتصنع الاستثناء.”

لقد “واجهت سنغافورة ظروفا كانت ستقضي على أي مشروع دولة، فهي أرض من صنع البشر، وليست من عطايا الطبيعة، محطة تجارية أنشأها البريطانيون، لا تمتلك أرضا زراعية، ولا عمقا داخليا، ولا حتى ما يكفي من الماء الصالح للشرب”، ويضيف لي “ورثنا جزيرة بلا أرض داخلية… قلبا بلا جسد.”

ويختم وصفه للتحدي الاقتصادي بقوله “المشكلة الأساسية بعد الاعتراف بنا كدولة، وبناء جيش، وفرض القانون كانت الاقتصاد، وقد سببت لي أشد أنواع الصداع، كيف نُمكّن شعبنا من كسب لقمة العيش؟ كان علينا أن نبتكر اقتصادا جديدا، وأن نجرّب برامج غير مسبوقة في أي مكان في العالم.”

التعليم كرافعة لبناء الدولة الحديثة

رغم أن معظم الدول تستثمر في التعليم، فإن ما ميّز سنغافورة لم يكن مجرد وجود نظام تعليمي، بل رؤية استراتيجية متكاملة حول التعليم كأداة لبناء الدولة من الصفر، تركز على الجودة والفاعلية، فقد أدركت القيادة السنغافورية، منذ لحظة الانفصال عن كوالالمبور أن الموارد الطبيعية معدومة، وأن المورد الوحيد القابل للاستثمار هو الإنسان.

لذا خصصت سنغافورة منذ بداياتها المستقلة نسبة معتبرة من ميزانيتها للتعليم، تجاوزت في بعض السنوات 30 إلى 40 بالمائة من الإنفاق الحكومي، حيث لم تركز فقط على بناء المدارس وتجهيزها، بل في رفع جودة المعلمين وإصلاح المناهج، وربط التعليم مباشرة بحاجات الاقتصاد والصناعة، بغية تشكيل رأسمال بشري عالي الكفاءة يستطيع الدخول في الصناعات الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية.

ويكمن جوهر التجربة في جعل التعليم أداة فعالة للعدالة الاجتماعية والارتقاء الفردي، من خلال نظام ثنائي اللغة يُدرّس فيه الجميع بالإنجليزية كلغة مشتركة للسوق والعمل، إضافة إلى لغتهم الأم (الصينية، المالاوية، أو التاميلية)، ما مكّن كل عرق من الحفاظ على هويته، دون أن يُعزل عن اقتصاد المعرفة العالمي.

وقد ركزت سنغافورة على تطوير القرائية “Literacy“ أي فهم النصوص المكتوبة واستخدامها وتحليلها والتفاعل معها بفعالية، فقد تحوّلت إلى أحد أعمدة النهج التعليمي في البلاد، إذ لم تُعامل كمجرد مهارة، بل كمدخل لتكوين عقل نقدي قادر على الفهم، والتحليل، وتفسير النصوص المعقدة في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والسياسة، ولذلك تصدرت سنغافورة المراتب الأولى عالميا في اختبارات PISA لقياس مهارات القرائية، متفوقة على دول عريقة مثل فنلندا وكندا، وهو ما يعكس نوعية التعليم لا كميته.

كما يعود الفضل في ذلك إلى نظام صارم لاختيار المعلمين من بين أفضل الخريجين، وتدريبهم المستمر، واعتماد مناهج تُراجع وتُحدّث باستمرار لتواكب تحولات السوق والتقنية، والأهم أن الدولة كانت توظف مخرجات التعليم في مواقعها الصحيحة، فـأفضل المتفوقين يُوجَّهون نحو الهندسة والمالية والتخطيط والإدارة العليا، مما جعل التعليم ليس مجرد شهادة، بل نظام فرز للنخب القادرة على تولي المسؤوليات في الدولة الحديثة.

فقد تم تصميم النظام التعليمي على أساس مرن يتفاعل باستمرار مع احتياجات سوق العمل، ويعيد إنتاج نفسه على ضوء معطيات الاقتصاد العالمي، وقد أنشئت معاهد تقنية متقدمة وكليات تطبيقية توفر تدريبات عالية الجودة، وتم تأسيس هيئة “SkillsFuture” وفق مبدأ “التعلّم مدى الحياة” لتوجيه الأفراد نحو مسارات تطوير مهني مستمر، حيث تتيح للموظفين التحوّل بين الوظائف والقطاعات بسهولة حسب تغيرات السوق.