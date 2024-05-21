سنقاتل لتحقيق البقاء حتى الجولة الأخيرة

مدرب فريق الأخدود نور الدين زكري يؤكد:

أظهر التقني الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الأخدود السعودي، إيجابية وتفاؤلاً رغم خسارة فريقه المخيبة للآمال أمام ضمك، مبدياً سعادته في الوقت ذاته بعودته مجدداً إلى الدوري السعودي. وتولى بن زكري منصب المدير الفني في فريق الأخدود قبل انطلاق منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، لكنه خسر المباراة أمام ضمك بهدفين لهدف.

وقال المدرب الجزائري زكري في ندوة صحفية: “سعيد جداً بالعودة للدوري السعودي من خلال فريق الأخدود”. وأكد زكري على الرغبة الشديدة للفريق في البقاء ضمن أندية دوري المحترفين، مشيراً إلى العزم على القتال حتى آخر جولة: “لدينا الرغبة في مساعدة الفريق في البقاء بدوري المحترفين وسنقاتل حتى آخر جولة”.

وتحدّث مدرب الأخدود عن التحديات التي يواجهها بسبب الفترة التدريبية القصيرة، موضحاً: “قصر الفترة التدريبية لم يساعدنا في التعرف على الفريق وسنعمل مع العناصر الموجودة للبقاء في الدوري”.

وعلى الرغم من الخسارة، شدد بن زكري على أن الأخدود كان يستحق الفوز بناءً على أداء الفريق، خصوصاً في الشوط الثاني، قائلاً: “قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز ونقاط المباراة عطفاً على الأداء وسيطرتنا على أغلب فتراتها، بعكس ضمك الذي سجل هدفين من فرصتين فقط”.

كما تطرق زكري إلى الضغوط التي يواجهها الفريق في مشاركته الأولى بالدوري، مقارنة براحة اللعب التي يتمتع بها ضمك بفضل مركزه الجيد وخبرته في الدوري.