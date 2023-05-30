مدرب نادي يونغ أفريكانز التونسي نصر الدين نابي:

أكد مدرب النادي التنزاني يونغ أفريكانز التونسي نصر الدين نابي، عن أمله في قلب الطاولة على منافسه اتحاد الجزائر يوم السبت المقبل بملعب 5-جويلية الأولمبي، لحساب إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام أبناء “سوسطارة” أمس الأحد بدار السلام.

وصرح التقني التونسي غداة سقوط فريقه المدوي أمام جمهوره بملعب “بن جامان مكابا” بالعاصمة التنزانية دار السلام، قائلا: “هذا النهائي يلعب على مقابلتين ولهذا يتبقى لنا 90 دقيقة يمكن أن يحدث فيها كل شيء. إذن الأمل مسموح”.

واعترف المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق يونغ أفريكانز: “بصعوبة المهمة في لقاء الإياب بالأراضي الجزائرية حيث ستكون الأفضلية لتشكيلة الزي الأحمر والأبيض، خاصة وأن فريق العاصمة الجزائرية سيدخل بنتيجة التقدم في الذهاب… صحيح أن المأمورية صعبة ومعقدة لكن ليست مستحيلة، نمتلك فريقا يلعب بطريقة جيدة ولديه القدرات على تسجيل الأهداف خارج الديار. ولهذا من حقنا البقاء متفائلين”.

وأوضح التقني التونسي: “لن أستطيع أن نعد أنصارنا بأننا سنعود بالكأس لكن سوف أضمن لهم أننا سنقاتل لقلب الطاولة ولدنيا الإمكانيات لتحقيق هذا الإنجاز بالنظر إلى المردود المقدم في لقاء الذهاب. نحن مطالبون بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الجزائر العاصمة”.

ويرتكز تحليل المدرب نصر الدين نابي على إحصائيات مقابلة الذهاب التي كانت لصالح يونغ أفريكانز رغم الهزيمة أمام “الاتحاد”، حيث استحوذ التنزانيون على الكرة بنسبة 62 بالمئة مع تسجيل 15 تسديدة مؤطرة. وستجرى مباراة الإياب هذا السبت 3 جوان بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا بالملعب الأولمبي 5 جويلية تحت إدارة الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان وبمساعدة الأنغولي جرسون إيميليانو دوس سانتوس (مساعد أول) والموزمبيقي أرسينيو شادرسك مارانقولو (مساعد ثان).