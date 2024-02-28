سنقاتل من أجل البقاء أمام فريق قوي ويلعب من أجل اللقب

مدرب المرخية القطري مجيد بوقرة:

أكد المدرب الجزائري مجيد بوقرة، مدرب المرخية، على صعوبة مباراة فريقه أمام الوكرة الخميس في الجولة 15 من الدوري القطري.

وقال الدولي الجزائري بوقرة في ندوة صحفية قبل المباراة الصعبة أمام الوكرة: “تنتظرنا مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق قوي يقاتل من أجل المنافسة على لقب الدوري، وقدم موسمًا مميزًا للغاية وأنهى الموسم الماضي بين الأربعة الأوائل، ويتمتع بقدرات جيدة جدًا”. وأضاف “في المقابل نحن نقاتل من أجل البقاء وبحاجة للعمل، وفي كرة القدم عندما تكون في مركز متأخر، فإنك تفتقد وتسعى دائما للفوز الأول لتكتسب مزيدًا من الثقة، وهذا هو هدفنا في هذه المباراة التي نتمنى أن نقدم فيها الأفضل”.

وتابع: لم يكن لدينا فرصة الحصول على جميع اللاعبين منذ بداية الإعداد. انضم بعض اللاعبين في وقت متأخر، ولم تكتمل مرحلة الانسجام التي أتمنى أن تأتي بسرعة أكبر، وهذا هو ما نسعى إليه، لكنني أشعر الآن بأن الفريق يتمتع بقدر أكبر من القيادة والثقة، ويمتلك لاعبين أكثر جودة.

وأشار بوقرة إلى خيبة الأمل التي أصابت الجميع بعد الخسارة الأخيرة أمام معيذر، مؤكدًا أن فريقه لم يكن يستحق تلك الخسارة، وقال “لقد كان ضياع ركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة؛ لأن مثل هذه المباريات أشبه بمواجهات الديربي، من يسجل يمتلك مزيدًا من الثقة”.