“سنقدم أفضل دورة رغم قوة المنافسين وندعو جماهيرنا إلى مساندتنا”

مراد سلاطني مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة:

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني، مساء الأحد، أنه على الرغم من قوة المنافسين، سيقدم فريقه أفضل مشوار ممكن أمام جمهوره خلال ألعاب البحر المتوسط المقررة بوهران.

وأوضح سلاطني، خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، قبل أيام عن انطلاق الألعاب المتوسطية قائلا: “لدي إحساس أننا سنقدم أفضل دورة وسنقول كلمتنا كوننا البلد المنظم، والأمر المحفز أكثر هو أننا سنلعب أمام جماهيرنا، على الرغم من قوة المنافسين الذين سنواجههم”.

وحول هدف “الخضر” في الدورة، قال المدرب الوطني: “نصبو إلى تجاوز الدور الأول ولم لا تحقيق ما أنجزه المنتخبان الوطنيان خلال دورتي 1975 بالجزائر (ذهبية) و1993 بفرنسا (فضية)”.

ورغم تفاؤله، تأسف سلاطني لتذبذب الاستعدادات: ” التحضيرات لم تكن مثلما سطرناه بسبب انشغال جل اللاعبين باجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا، مما صعب علينا تجميعهم، فضلا عن تواجد لاعبين آخرين من البطولتين الفرنسية والانجليزية وهم الذين غابوا عن تحضيرات شهري ماي وجوان”.

إلى ذلك، أضاف سلاطني: “التحق بنا 6 لاعبين مؤخرا بسبب انشغالهم بامتحانات نهاية السنة، ولم نتمكن من إشراكهم في اللقاء الودي، مباشرة بعد عودتهم، كونهم توقفوا عن اللعب لمدة 25 يوما”.

وأردف أيضا: “الشيء الإيجابي هو أن أغلبية العناصر تعرف بعضها جيدا كونهم لعبوا معا في فئة أقل من 17 سنة”.

من جهة أخرى، انتقد الناخب الوطني قانون الدورة، الذي يحدد قائمة تضم 18 لاعبا بما فيهم حراس المرمى، مفيدا أنه، رفقة الطاقم الفني، قاموا بانتقاء العناصر التي يمكنها اللعب في مختلف المناصب.

وأضاف في ذات الشأن: “18 لاعبا غير كاف، سيما وأننا سنخوض خمس مباريات في ظرف 10 أيام وهي رزنامة غير سهلة، فضلا عن أن عدد التغييرات خلال المقابلة لا يتعدى ثلاثة فقط”، مشيرا إلى أن “اختيار الطاقم الفني للاعبين ارتكز على عناصر متعددة المناصب التي قد تفيدنا حسب الاحتياجات”.

كما تطرق مراد سلاطني إلى غياب بعض الأسماء عن هذه الدورة، لأسباب تختلف من لاعب لآخر. “ففي ما يخص غياب اللاعب يانيس لاغا عن الدورة، فلا أعلم بالتحديد سبب عدم مجيئه رغم استدعائه لتربص إسبانيا، أما ناجي بوعيشاوي فهو يعاني من إصابة خطيرة على مستوى الركبة، مثلما هو الحال للاعب عادل كنان، الذي يعاني هو الآخر من إصابة قديمة”.

من جانب آخر، نوه المدرب الوطني بالمردود الذي قدمه لاعبوه خلال اللقاء الودي الذي جمعه بتشكيلة اقل من 18 سنة لشباب بلوزداد (تعادل 1-1) يوم السبت الماضي. وأكد أنه لم يبحث عن النتيجة في هذه المباراة، بل عن طريقة اللعب، منوها بالمستوى الذي أظهرته التشكيلة في الشوط الثاني ” حيث تحسن الأداء كثيرا رغم أن بعض العناصر لعبت مع بعض لأول مرة”، كما أوضحه.

من جهة أخرى، دعا المدرب الوطني لمنتخب أقل من 18 سنة الجماهير الجزائرية “الحضور بقوة” خلال مباريات “الخضر” من أجل الدعم المعنوي للشبان مشددا على ضرورة ” تحرير اللاعبين من الضغط تفاديا لإفقادهم للثقة بالنفس”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الأولى رفقة كل من إسبانيا، فرنسا والمغرب فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات: تركيا، اليونان، البرتغال وايطاليا.