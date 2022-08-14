سنكلير: هدف بن رحمة شرعي والحكم أخطأ لمّا ألغاه

يعتقد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق تريفور سنكليز، أن هدف سعيد بن رحمة في مرمى فريق نوتنغهام فورست شرعي.

وخسر فريق وست هام بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي نوتنغهام فورست، مساء الأحد. في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وكتب تريفور سنكلير – الذي شارك مع منتخب إنجلترا في مونديال 2002 – عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا إن الحكم كان عليه أن يحتسب هدف بن رحمة.

وكان الحكم قد احتسب هدف الدولي الجزائري، لكنه لجأ بعدها إلى تقنية الفيديو (فار)، وألغاه بِداعي التسلّل.

وفضلا عن الهدف المُلغى، نفّذ المهاجم بن رحمة مخالفة بِطريقة أنيقة، غير أن كرته ارتطمت بِالعارضة وأبت أن تهزّ شباك حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست (صور شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وأظهر بن رحمة مستوى فنيا عاليا، وكان أفضل لاعبي فريق “المطارق” فوق المستطيل الأخضر.

وقال التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام بعد نهاية المباراة للصحافيين: “بن رحمة كان جيّدا في مباراة اليوم. كان ينقصه فقط التسجيل”.

وعن هدف بن رحمة الذي ألغاه الحكم، قال التقني الأسكتلندي إن اللقطة مثيرة للجدل، وأضاف أنه يترك الحكم أمام “محكمة” الضّمير.

وشهدت المباراة أيضا إهدار مدافع فريق وست هام ديكلان رايس، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65. وحينها كان النادي المحلّي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق وست بعد خسارتَين، يتموقع في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، بِلا رصيد من النقاط. ويشغل نادي نوتنغهام فورست المركز الـ 10 بِمجموع 3 نقاط.