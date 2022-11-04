“سنلعب أمام منتخب محترم وأحد أقوى المنتخبات في إفريقيا”

يان أندرسن مدرب منتخب السويد يؤكد:

وصف مدرب منتخب السويد، يان أندرسن، المنتخب الوطني الجزائري بالمنتخب المحترم، معتبرا أنه جد متشوق للمواجهة الودية التي ستجمعه في الـ19 نوفمبر الجاري بأحد أقوى المنتخبات في إفريقيا.

واعتبر المدرب السويدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد السويدي أن الودية التحضيرية التي ستجمعه برفقاء القائد رياض محرز ستكون اختبارا جيدا لفريقه، مشيرا أنها ستكون تجربة فريدة من نوعها بالنسبة له وهذا لأول مرة سيلعب فيها كمدرب لمنتخب السويد أمام جماهير ملعب مدينة مالمو، قائلا: “المباراة الودية أمام الجزائر ستكون اختبارا جيدا لنا، وهذا أمام أحد أقوى المنتخبات الإفريقية، وستتميّز بالندية وهذا أمر مفيد لنا”.

إلى ذلك قال المدرب السويدي: “المباراة ستكون ممتعة بكل تأكيد، وأرغب في الاستمتاع بالضغط الذي ستفرضه الجماهير في ملعب مالمو، في أول تجربة لي على هذا الملعب كمدرب للمنتخب السويدي”. مضيفا: “أنا متشوق كثيرا للعب في مدينة مالمو، أمام منافس لديه مستوى محترم جدا”.

وكما هو معلوم سينزل المنتخب الوطني ضيفا على منتخب السويد، يوم 19 نوفمبر الجاري في مدينة مالمو السويدية، في مباراة ودية للمنتخبين غير المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وستكون هذه المباراة الثانية بالنسبة للتشكيلة الوطنية خلال فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلعب المنتخب الوطني قبلها مباراة ودية أولى أمام منتخب إفريقي.

وينتظر ان تكون المباراة الودية أمام المنتخب السويدي أقوى اختبار للمنتخب الوطني، وهذا في رحلة العودة إلى القمة التي يراهن عليها الناخب الوطني جمال بلماضي، التي كان بدأها بخمسة انتصارات متتالية، ما بين تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 واللقاءات الودية السابقة التي لعبها لحد الآن، آخرها فوزه في المباراتين الوديتين أمام غينيا (1ـ0) ونيجيريا (2ـ 1).