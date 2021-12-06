سنلعب بعزيمة كبيرة أمام مصر وهدفنا الفوز

عبد القادر بدران

أكد قلب دفاع المنتخب الوطني، عبد القادر بدران، أن “الخضر” سيخوضون مباراة مصر بنفس الروح وبنفس الإرادة من أجل تحقيق الفوز واحتلال المرتبة الأولى عن المجموعة الرابعة من الدور الأول في كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

في 2009 كنت صغيرا.. ملحمة “أم درمان” حفزتني لأكون لاعبا في “الخضر”

وقال مدافع الترجي التونسي في الندوة الصحفية قبل لقاء الفراعنة: “ستكون مباراة ضد منتخب مصري كبير، سنفعل كل شيء لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، أتمنى أن يؤدي المنتخبين الجزائريين والمصريين مباراة كبيرة تشرف سمعة الفريقين والكرة العربية”.

وأضاف قائلا: “المباراة لن تكون سهلة على كلا الجانبين.. صحيح أنني لعبت مع فريقي الكثير من المباريات ضد الأندية المصرية التي يشكل لاعبوها المنتخب الوطني، لكن مباراة اليوم تبدو مختلفة هذه المرة، أظن أن النتيجة النهائية للمباراة تحددها جزئيات صغيرة، ومن يكون مركز أكثر سيحدث الفارق ويكون له الكلمة الأخيرة”.

وأشار الدولي الجزائري أنه يتوجب على اللاعبين أن يكونوا مركزين، ومتحدين للفوز باللقاء مؤكدا أن المنتخب الوطني أجرى تحضيرات عادية لهذه المباراة مع مراعاة خصوصيتها.

وعاد لاعب الترجي التونسي إلى مباراة 2009 بين المنتخبين الجزائري والمصري، التي عرفت تأهل “الخضر” إلى ثالث مونديال يومها والذي جرى بجنوب إفريقيا صيف 2010، قائلا: “في عام 2009 كنت صغيرا وأتذكر المواجهة في القاهرة وأم درمان جيدا.. أعطتني هذه المباراة دفعة قوية في رغبتي في أن أصبح لاعب كرة قدم ولماذا لا أرتدي يوما ما قميص المنتخب الوطني، أجد نفسي اليوم في نفس الوضع تقريبا.. أتمنى فقط ألا تخرج المباراة عن مسارها وهدفنا هو بذل قصارى جهدنا لإرضاء شعبنا”.

ن. ب