“سنلعب مع أندية قوية وهذا هدفنا في دوري أبطال إفريقيا”

مناجير شبيبة القبائل.. حكيم مدان:

وصف حكيم مدان، مناجير نادي شبيبة القبائل مجموعة فريقه في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالصعبة، مشيراً إلى أن “الكناري” سيواجه فرقاً قوية، على غرار الأهلي المصري المعروف أفريقياً وعالمياً.

وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا التي سُحبت، الإثنين، شبيبة القبائل ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي ويانغ أفريكانز التنزاني.

قال مدان لموقع “وين وين”: “القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، وسنخوض فيها مباريات كبيرة أمام أندية كبيرة، أبرزها الأهلي المعروف أفريقياً وعالمياً، ويوجد كذلك الجيش الملكي ويانغ أفريكانز القويان”.

وأكد مدان أن هدف “الكناري” هو عبور دور المجموعات، بقوله: “سنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق التأهل، ولكن المهمة ستكون صعبة، لأن المجموعة قوية، بيد أن فريق شبيبة القبائل لديه كلمته ليقولها”.

وقال مدان إن الشبيبة لا تفكر في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يسعى للاستمرار في خوض هذه البطولة باستمرار مؤكدا: “لا يجب أن نستبق الأحداث، وهدفنا الأساسي خلال الخمس سنوات القادمة هو المشاركة في دوري أبطال أفريقيا كل عام، وليس المشاركة فيها لعام واحد، ثم نغيب عنها لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات أخرى”، مضيفا: “نحن ننافس خطوة بخطوة، كما رأيتم بداية الفريق كانت خجولة بسبب جلبنا العديد من اللاعبين، بل استقدمنا بعض الأسماء يومين قبل انطلاقة الدوري، وهذا ما جعل الفريق يعاني من قلة الانسجام، ولكن الحمد لله، الفريق حالياً يتحسن أسبوعاً بعد الآخر”.

يُذكر، أن نادي الشبيبة المتوج بسبعة ألقاب أفريقية، منها لقبان في دوري أبطال أفريقيا، فاز، مساء أول أمس الإثنين، بنتيجة (4-1) أمام ضيفه مولودية البيض في الدوري الجزائري، ويحتل حالياً المركز الخامس برصيد 15 نقطة، مع امتلاكه لمباراتين مؤجلتين.