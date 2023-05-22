“سنلعب من أجل التتويج بكأس الجزائر”

مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي:

أبدى نبيل الكوكي، مدرب شباب بلوزداد، سعادته بالفوز على جمعية الخروب بثلاثية في ربع نهائي كأس الجزائر، مؤكدا أن المباراة المقبلة ستكون صعبة جدا.

وقال الكوكي، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اللقاء: “نحن في الطريق الصحيح، فكأس الجمهورية من أهدافنا.. لعبنا في ظروف صعبة أمام منافس محترم، لكن عزيمتنا كانت كبيرة لبلوغ نصف النهائي”.

وأضاف: “نصف النهائي سيكون صعبا للغاية، لذلك وجب علينا الحذر، فنحن مطالبون بالتركيز على البطولة، وكذلك كأس الجزائر.. وحتى في حالة وجود كأس السوبر، علينا أن نفكر فيها، لكن في الوضع الحالي يجب أن نتمسك بما هو موجود”.وختم: “الكأس تحب من يحبها، وفريقنا عازم على التتويج بها هذا الموسم.. ففريق كشباب بلوزداد، لا يعقل ألا ينافس على لقبين على الأقل في الموسم”.

من جهته قال الهبيري مساعد الكوكي، في تصريحات بعد مباراة الخروب المباراة: “لقد لعبنا ضد فريق محترم، خرج في الأنفاس الأخيرة من سباق الصعود إلى دوري المحترفين”.وأضاف: “الخروب شكل لنا العديد من الصعوبات في أول ربع ساعة، لكننا عرفنا كيف نسير المباراة ونسجل الهدف الأول في وقت حساس، لنواصل السيطرة وننجح في إنهاء اللقاء بثلاثية نظيفة”.وواصل: “هذا الفوز مهم جدا لإكمال المشوار أريحية، فنحن ننافس على جبهتين، ونعاني من كثافة البرمجة، وبالتالي علينا تسيير المرحلة المقبلة بحذر شديد لتحقيق أهدافنا”.