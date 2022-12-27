“سننافس على اللقب وهدفنا لا يتحمل المزيد من الأخطاء”

قبل مواجهة ليدز يونايتد محرز يؤكد:

كشف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز أن فريقه مانشستر سيتي سينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى آخر رمق لهذا الموسم.

وقال النجم رياض محرز، قبل المواجهة المرتقبة اليوم امام ليدز يونايتد، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مانشستر سيتي: “علينا أن نبدأ العمل، نحن لسنا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون”.

وأضاف: “سنخوض مباراة بمباراة وهدفنا هو محاولة الفوز بلقب آخر، لكن هناك الكثير من الفرق القوية في إنجلترا، التي لا تزال بإمكانها الفوز بالدوري، لذا فنحن لا نركز فقط على آرسنال“.

ليختتم محرز حديثه قائلا: “إذا أردنا الفوز بالدوري يجب أن نكون مستعدين بمجرد أن تستأنف المسابقة من جديد”.