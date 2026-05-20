“سنوات العمى”.. روايال تنتقد تأخر باريس في تصحيح علاقتها مع الجزائر

انتقدت الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال تأخر حكومة بلادها في تصحيح علاقتها مع الجزائر، معتبرة أنها فعلت ذلك بعد سنوات من العمى.

وقالت روايال في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس إن باريس احتاجت سنوات طويلة للاعتراف بأن الجزائر “دولة جارة كبرى لا يمكن الاستغناء عن التعاون معها”.

واعتبرت أن “سنوات التوتر بين البلدين، إضافة إلى السلوكيات المستفزة تجاه الجزائر، كلّفت فرنسا خسارة تعاون أمني مهم وفرصا اقتصادية وطاقوية عديدة”.

تدوينة روايال اعتبرها كثيرون ردا غير مباشر على تصريحات وزير العدل جيرالد دارمانان التي اعترف من خلالها بأهمية التعاون مع الجزائر، وأيضا ما قاله وزير الداخلية لوران نونيز بشأن ثقل الجزائر في المجالين الأمني والاستخباراتي.

وأضافت أن هذا التحول في الخطاب الرسمي الفرنسي يعكس، بحسب تعبيرها، صحة المواقف التي كانت تدافع عنها منذ سنوات، رغم تعرضها لانتقادات داخل فرنسا بسبب دعوتها إلى تبني مقاربة أكثر توازنا في التعامل مع الجزائر.

كما أشارت إلى أن فرنسا مطالبة اليوم بإعادة بناء علاقاتها مع الجزائر ودول إفريقيا “بذكاء وإبداع”، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي داخل عدد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

ولم تُخفِ روايال أنها عملت، منذ توليها رئاسة جمعية “فرنسا-الجزائر” مطلع العام الجاري، على إعادة قنوات التواصل مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى جانب إثارة ملفات وصفتها بـ”الحساسة”، من بينها الأرشيف الجزائري والممتلكات المنهوبة وقضايا التعاون القضائي.

وجاءت تصريحات الوزيرة السابقة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات جديدة للتهدئة، خاصة بعدما جاء وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في زيارة رسمية إلى الجزائر لبحث سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي والأمني بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية استمرت قرابة عامين وألقت بظلالها على مختلف ملفات التنسيق الثنائي.

وكان مسؤولون فرنسيون قد شددوا في أكثر من مناسبة على أن الجزائر تمثل شريكا محوريا لا يمكن تجاوزه في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، داعين في الوقت ذاته إلى عدم توظيف العلاقات الثنائية في التجاذبات والحسابات السياسية الداخلية.