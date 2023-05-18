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العالم

سنوات 2023 – 2027 ستكون الأكثر حرارة في التاريخ

م.ص
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سنوات 2023 – 2027 ستكون الأكثر حرارة في التاريخ
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درجات الحرارة الأعلى في التاريخ بين 2023 و2027

ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بسبب الإحتباس الحراري، بالإضافة إلى الظاهرة المناخية العالمية “إل نينو”، سيجعل من السنوات الخمس القادمة الأكثر حرارة في التاريخ.

هذا ما أفادت به المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لهيأة الأمم المتحدة، الأمس الأربعاء 17 ماي.

وحسب الهيئة الأممية، سيسجل مؤشر الحرارة أعلى درجاته بين سنوات 2023 و2027، سترتفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات لم تصل إليها أبدًا خلال هذه الفترة.

وهذا الإرتفاع في درجات الحرارة يأتي كنتيجة للنشاطات الإنسانية التي ترفع من حرارة الكوكب بفعل الإنبعاثات الغازية، إضافة إلى ظاهرة “إل نينو”.

وهي ظاهرة مناخية تتمثل في اضطرابات مناخية هائلة بحيث تعرف منطقة من مناطق الكرة الأرضية ارتفاعا في درجات الحرارة في منطقة من جهة، ومن جهة أخرى تعرف منطقة أخرى أمطارا وفيضانات.

وهذه الظاهرة من المتوقع أن تتطور في الأشهر المقبلة، حسب المنظمة. هذا الإرتفاع في درجات الحرارة ستتبعه، حسب منظمة الأرصاد الجوية، تداعيات كبيرة على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة.

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