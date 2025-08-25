سن يتحول إلى عين.. إنجاز طبي غير مسبوق في كندا !

تمكن برينت تشابمان، المقيم في مدينة فانكوفر بكندا والذي أصيب بالعمى بعد عشرين عامًا من فقدان البصر من استعادة قدرته على الرؤية بعد خضوعه لتقنية جراحية مبتكرة تمثلت في تحويل سنه إلى عين.

وحسب إذاعة كندا فإن تشابمان يُعد اليوم، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، واحدًا من أوائل ثلاثة كنديين خضعوا لتقنية جراحية مبتكرة تُعرف باسم الاستبدال القرني السني العظمي (OOKP)، والتي تقوم على زرع عدسة داخل إحدى أسنانه.

وتُسمى هذه العملية أيضًا جراحة الأسنان العينية، حيث يُستخرج سن من المريض ويُثقب لتثبيت عدسة بلاستيكية صغيرة بداخله، ليعمل السن كغلاف بيولوجي يقلل من مخاطر رفض الجسم للزرع، باعتبار أن النسيج المستخدم ينتمي أصلًا إلى المريض.

وأُجريت العملية لأول مرة في كندا بمستشفى ماونت سانت جوزيف في فانكوفر، بقيادة طبيب العيون والجراح الدكتور غريغ مولوني. وقد غمرت الدموع برينت وطبيبه لحظة نجاح العملية واستعادة المريض القدرة على تبادل النظرات بعد عقدين من الظلام، وقال برينت متأثرًا: لقد كان أول نظر أتبادله مع إنسان منذ عشرين عامًا.

وأوضح الدكتور مولوني أن المرضى الثلاثة الذين خضعوا للجراحة تمكنوا من الرؤية بدرجات متفاوتة، لكنها منحتهم جميعًا استقلالية بصرية ثمينة. أما برينت، فقد بدأ يستعيد متعة رؤية وجوه أحبائه، ومناظر الطبيعة التي نسيها، وحتى أبسط اللحظات مثل مشاهدة فيلم.

ويُعد هذا الإنجاز الطبي سابقة على مستوى كندا والعالم، فاتحًا آفاقًا جديدة أمام المرضى الذين يعانون من فقدان بصر دائم لا تعالجه الطرق التقليدية.