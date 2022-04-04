سهم تويتر يحلق “عاليا” بعد الإعلان عن دخول ماسك كمساهم   

قفزت، الاثنين، أسهم شركة تويتر بنسبة 25% في التداولات الإلكترونية، التي تسبق افتتاح بورصة وول ستريت، بعد الإعلان عن دخول إيلون ماسك كمساهم.

وفقًا لوثيقة قُدمت إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأمريكية، هيئة الأوراق المالية والبورصات، استحوذ إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، وهو أغنى رجل في العالم، على ما يقرب من 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة تويتر، أو 9.2% من القيمة السوقية لأسهم الشركة.

بناءً على سعر إغلاق سهم الشركة الجمعة، يبلغ استثمار الملياردير الجنوب أفريقي ما يقرب من 2.9 مليار دولار.

وتم تداول أسهم تويتر بسعر 48.75 دولار (+ 24.01٪).

وفي صيف 2018، نشر إيلون ماسك على وجه الخصوص تغريدة أدعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب أسهم شركة تسلا من بورصة نيويورك، دون تقديم دليل.

وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل عام 2019، وافق ماسك على أن تكون منشوراته مرتبطة مباشرة بأعمال صانع السيارات الكهربائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، في بداية شهر مارس، طلب ماسك من قاضٍ في نيويورك إلغاء الصفقة التي أبرمها مع هيئة البورصة بسبب تغريداته، مدعيًا من خلال محاميه أن هيئة الأوراق المالية تسعى إلى “مضايقة تسلا وإسكات ماسك”.