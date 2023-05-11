سهيلة معلم أفضل ممثلة في المغرب العربي

عن دورها في مسلسل "أخو البنات"

حازت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم على لقب أحسن ممثلة في المغرب العربي عن دورها في السلسلة الكوميدية “أخو البنات” التي عرضتها قناة الشروق العامة.

وكشف موقع ET بالعربي، مساء الأربعاء، عن نتيجة الإستفتاء لفئة أفضل الممثلين في موسم رمضان 2023، الذي شهد منافسة شرسة بين أزيد من 80 عمل درامي عربي.

واختير أفضل الممثلين والممثلات من قبل الجمهور عن فئات وأعمال منوعة، ومن بين هذه الفئات: المصري، والخليجي، والسوري، والعراقي، والأردني، الدراما العربية المشتركة، والمغرب العربي.

وتألقت سهيلة معلم في السلسلة التي ركزت على الاحتفاء بالتراث الجزائري عموما وتراث الغرب الجزائري، وخاصة الباهية وهران التي كانت حاضرة بكل ثقلها الفني والتاريخي.

يذكر أن سهيلة معلم من الفنانات الموهوبات والمحبوبات، خاصة وأنها صاحبة موهبة فريدة في تقلد مختلف الأدوار.

اشتهرت من خلال بطولة مسلسل بيبيش و بيبيشة، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان فرنسا للسينما عام 2013 عن الفيلم القصير قبل الأيام.

إضافة إلى مشاركتها في برنامج أراب كاستينغ عام 2015، والذي وصلت فيه إلى المرحلة النهائية كما شاركت في عدة مسلسلات جزائرية منها أولاد الحلال في 2019.

يذكر أن الممثل الجزائري نبيل عسلي افتك هو الآخر لقب أحسن ممثل في المغرب العربي عن دور “اللاّز” في سلسلة البطحة التي عرضتها قناة الشروق العامة.

واختيار عسلي ومعلم يعتبر تتويجا للقناة البرتقالية التي تصدرت القنوات المحلية والأجنبية المتابعة من قبل الجزائريين خلال رمضان 2023، حسبما أظهرت النتائج النهائية للدراسة الميدانية المتعلقة بقياس نسب المشاهدة للقنوات الجزائرية،التي أنجزتها وكالة “ميديا أند سورفي”.