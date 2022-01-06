سوء الأحوال الجوية.. الحماية المدنية تحذر

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين من التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج والابتعاد عن حواف الأودية وعدم الاحتماء بالأنفاق والجسور.

ودعت الحماية المدنية، في بيان لها، الخميس، المواطنين إلى “عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية، وعلى وجه أخص تلك التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج, لتجنب مختلف الحوادث سواء المتعلقة منها بالطرقات أو السقوط “, خاصة في ظل تواصل النشرات الجوية المتصلة بسوء الأحوال الجوية.

ونصحت المديرية العامة للحماية المدنية بـ”الابتعاد عن الوديان و حواف الأودية, إلى جانب مراقبة الأطفال و إطلاعهم على مخاطر التواجد على مقربة من هذه المناطق”.

ودعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات وعدم الاحتماء بالأنفاق أو فوق الجسور”، يضاف إلى كل ذلك “وجوب مرافقة الأطفال, لا سيما الصغار, للالتحاق بالمدارس واختيار الطريق الآمن و الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية”.

وفي حال تعطل السيارة وسط المياه، تدعو ذات المصالح إلى “التوجه إلى مكان عال”.

كما حثت مستعملي الطريق على “ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة، حتى في وضح النهار, مع احترام مسافة الأمان و عدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة”.

وفيما يخص الوقاية من خطر الرياح, أكدت مصالح الحماية المدنية على وجوب “ترتيب و تثبيت الأثاث الحساس الموجود بالشرفات والقابل للانكسار بفعل الرياح”، و “الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي كالمصابيح اليدوية المزودة ببطاريات للشحن”.

ودعت هذه المصالح إلى “حماية الرافعات, بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح” مع “حماية العناصر المزودة بالزجاج, وذلك بغلق النوافذ والستائر”, فضلا عن “الابتعاد عن النوافذ” و “وضع السيارات وكذا الحيوانات و العتاد الهام بالملاجئ و المرائب”.

ولتفادي الوقوع ضحية للقاتل الصامت (التسمم بأول أكسيد الكربون ), شددت المديرية العامة للحماية المدنية على أهمية ترك منافذ للتهوية.

ولدى وقوع أي خطر, دعت ذات المصالح المواطنين إلى الاتصال بها عن طريق الرقم الأخضر (1021) و رقم النجدة (14) مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط.