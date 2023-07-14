سوء الحظّ “يضرب” سوداني في أوّل مباراة له

العربي هلال سوداني (أقصى اليمين) مع زملائه في فريق ماريبور السلوفيني.

خاض اللاعب الدولي الجزائري السّابق العربي هلال سوداني سهرة الخميس، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد ماريبور السلوفيني.

وتعادل فريق ماريبور السلوفيني بِهدف لِمثله مع الضّيف نادي بيركركارا المالطي، لِحساب ذهاب الدور التصفوي الأوّل لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك المهاجم سوداني أساسيا في صفوف فريق ماريبور، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 44.

وتعرّض سوداني لِإصابة على مستوى الكتف، حرمته من إكمال المباراة.

وقال التقني الكرواتي دامير كريزنار مدرب فريق ماريبور السلوفيني في تصريحات إعلامية عقب نهاية المواجهة، بِأن كل ما بِحوزته من معلومات أوّلية، يُفيد بِأن لاعبه سوداني سيغيب عن الميادين لِمدّة أسبوع، في انتظار الفحوصات الطبّية المُعمّقة.

وارتدى سوداني القميص رقم “2”، نسبة إلى ولاية الشلف حيث مسقط رأسه.

وتُجرى مباراة العودة في مالطا، مساء الخميس المقبل.