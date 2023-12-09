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رياضة

سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي

عمر سلامي
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سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي
ح.م
لويس سواريز

توّج المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي لكرة القدم، خلال الموسم المنقضي.

وسجّل سواريز البالغ من العمر 37 عاما، 17 هدفا بالدوري البرازيلي مع فريقه غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني، خلف بالميراس، الذي توّج باللقب.

وأحرز الدولي الأورغوياني هدفين في المباراة التي فاز بها غريميو 3- 2 على فلومينينسي، ضمن المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وشارك سواريز في 53 مباراة مع غريميو بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 26 هدفا هذا الموسم.

وقال سواريز بعد تسلمه الجائزة: “عمري 37 عاما تقريبا، وهذا هو العام الذي لعبت فيه أكبر عدد من المباريات في مسيرتي الرياضية، وكان العام الذي كنت فيه بعيدا عن عائلتي في أغلب الأحيان، هذه الجائزة ملك لكم”.

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