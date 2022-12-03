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رياضة

سواريز يفتح النار على “الفيفا”

عمر سلامي
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سواريز يفتح النار على “الفيفا”
ح.م
لويس سواريز يذرف الدموع بعد إقصاء أوروغواي

فتح مهاجم أوروغواي، لويس سواريز، النار على الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب إقصاء منتخب بلاده في دور المجموعات، من مونديال قطر.
وقال سواريز، في تصريحات صحفية عقب مباراة غانا : “أردت أن أحتضن أطفالي وزوجتي.. لكن جاء إلي شخص من الفيفا، وأخبرني بأنه لا يمكن لأطفالي النزول للملعب.. وفي يوم آخر كان لاعب من فرنسا يجلس رفقة طفله على مقاعد البدلاء.. أريد أن أعرف لماذا هم دائما ضد أوروغواي؟.

وتابع مهاجم أوروغواي: “يبدو أنه على أوروغواي أن تتمتع بالقوة على الصعيد الإعلامي، كي نسمح بمرور أطفالنا.. لكن هذا هو الفيفا”.

وعن مباراة غانا، قال سواريز: “كافاني كانت له ركلة جزاء، ولداروين ركلة جزاء واضحة.. لا توجد أعذار، لكن هناك ركلات جزاء لا تصدق تم احتسابها في كأس العالم، وعلى لجنة الحكام تقديم تفسيرات”.

وأضاف سواريز: ” كان يتوجب علينا الفوز، وقمنا بذلك، أشعر بالحزن، ركلة الجزاء التي احتسبت ضد خيمينيز أمام البرتغال، كانت حاسمة بسبب فارق الأهداف، دائما الفيفا ضد أوروغواي”.

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