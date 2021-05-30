سواكري تشارك في أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الدولي للجيدو الخميس

على هامش تنظيم المجر للبطولة العالمية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، لـ”الشروق” مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجيدو في الثالث من جوان الداخل، في العاصمة المجرية “بودابيست”، والتي ستحتضن بطولة العالم للجيدو المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 13 جوان المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني للجيدو في هذه التظاهرة بكل من الزين والي في وزن أقل من 66 كغ، وكذا نورين فتحي في وزن أقل من 73 كغ، إضافة إلى بن عمادي عبد الرحمان في وزن أقل من 90 كغ وبوعمار مصطفى ياسر في وزن أقل من 100 كغ وبلقاضي أمينة في وزن أقل من 63 كغ وكوثر وعلال في وزن أقل من 78 كغ وعسلة صونيا في وزن أكثر من 78 كغ.

يشار أن البطولة العالمية ستعرف مشاركة 717 لاعب ولاعبة من 134 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها 12 دولة عربية هي الجزائر، ومصر، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، والأردن، والمغرب، ولبنان، واليمن.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني كان قد أنهى مشاركته في الطبعة الأخيرة للبطولة الإفريقية التي جرت في “دكار” بالسنغال، في المرتبة الثالثة حسب الفرق، بعد تجاوزه عقبة نظيره المغربي بنتيجة 4-2، قبل أن يسقط أمام المنتخب التونسي بنفس النتيجة، علما أن في المباراة الترتيبية تمكن المنتخب الوطني، من التفوّق على نظيره الكاميروني، بنتيجة 4-1، في وقت حصد الجيدو الجزائري في منافسات الفردي، 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، 3 فضيات و6 ميداليات برونزية، حيث مكنت هذه الحصيلة المنتخب الوطني للجيدو من احتلال المركز الثالث في الترتيب العام، بعد كل من تونس والمغرب.